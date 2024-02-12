Для врегулювання польсько-українських протиріч щодо сільгоспекспорту ЄК розраховує на переговори

Єврокомісія (ЄК) вишукує прийнятні рішення, щоб уникнути конфліктних ситуацій із транспортуванням українського сільгоспекспорту через польський кордон, заявив офіційний представник ЄК Олоф Жилл.

"Наша офіційна позиція полягає в тому, що ми прагнемо знайти рішення, які дадуть нам змогу надавати максимально можливу підтримку Україні... підтримуючи при цьому найбільш чутливі сектори (ЄС). Особливо це стосується наших виробників агропродовольчої продукції. Потрібно домогтися справедливої рівноваги в заходах, які вживаються, щодо всього", - сказав Жилл у понеділок на брифінгу в Брюсселі.

"Ми сподіваємося, що в тому чи іншому форматі зможемо вирішити ці проблеми за столом переговорів... без додаткового тиску на кордоні", - продовжив представник ЄК, відповідаючи на запитання про те, яких заходів має намір вжити Єврокомісія у відповідь на протестні акції польських сільгоспвиробників, які, зокрема, зупинили на кордоні українські вантажівки із зерном і висипали його на дорогу.

За його словами, останнім часом відбулася низка нарад із представниками польського уряду та Єврокомісії з метою спробувати вирішити цю напруженість із завезенням зернових з України якомога конструктивніше, дійшовши до "життєздатних і надійних" рішень.