Політика

16:26 12.02.2024

Для врегулювання польсько-українських протиріч щодо сільгоспекспорту ЄК розраховує на переговори

1 хв читати
Для врегулювання польсько-українських протиріч щодо сільгоспекспорту ЄК розраховує на переговори

Єврокомісія (ЄК) вишукує прийнятні рішення, щоб уникнути конфліктних ситуацій із транспортуванням українського сільгоспекспорту через польський кордон, заявив офіційний представник ЄК Олоф Жилл.

"Наша офіційна позиція полягає в тому, що ми прагнемо знайти рішення, які дадуть нам змогу надавати максимально можливу підтримку Україні... підтримуючи при цьому найбільш чутливі сектори (ЄС). Особливо це стосується наших виробників агропродовольчої продукції. Потрібно домогтися справедливої рівноваги в заходах, які вживаються, щодо всього", - сказав Жилл у понеділок на брифінгу в Брюсселі.

"Ми сподіваємося, що в тому чи іншому форматі зможемо вирішити ці проблеми за столом переговорів... без додаткового тиску на кордоні", - продовжив представник ЄК, відповідаючи на запитання про те, яких заходів має намір вжити Єврокомісія у відповідь на протестні акції польських сільгоспвиробників, які, зокрема, зупинили на кордоні українські вантажівки із зерном і висипали його на дорогу.

За його словами, останнім часом відбулася низка нарад із представниками польського уряду та Єврокомісії з метою спробувати вирішити цю напруженість із завезенням зернових з України якомога конструктивніше, дійшовши до "життєздатних і надійних" рішень.

Теги: #зерно #єврокомісія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:23 12.02.2024
Кулеба: Знищення українського зерна на польському кордоні є неприпустимим, винуватців провокації має бути притягнуто до відповідальності

Кулеба: Знищення українського зерна на польському кордоні є неприпустимим, винуватців провокації має бути притягнуто до відповідальності

15:25 12.02.2024
Польща має намір запровадити фітосанітарні перевірки українського зерна, що прямує через країну транзитом

Польща має намір запровадити фітосанітарні перевірки українського зерна, що прямує через країну транзитом

14:06 12.02.2024
Мінагрополітики засудило інцидент зі знищенням українського зерна польськими страйкарями

Мінагрополітики засудило інцидент зі знищенням українського зерна польськими страйкарями

12:10 12.02.2024
Польська поліція відкрила провадження за фактом інциденту із розсипаним польськими фермерами українським зерном - посол

Польська поліція відкрила провадження за фактом інциденту із розсипаним польськими фермерами українським зерном - посол

22:15 11.02.2024
Поліція Польщі розслідує інцидент біля ПП "Ягодин-Дорогуськ", під час якого поляки висипали зерно з українських вантажівок

Поліція Польщі розслідує інцидент біля ПП "Ягодин-Дорогуськ", під час якого поляки висипали зерно з українських вантажівок

16:04 09.02.2024
Єврокомісія відзначає прогрес на шляху вступу України до ЄС

Єврокомісія відзначає прогрес на шляху вступу України до ЄС

03:35 07.02.2024
На тлі протестів фермерів Єврокомісія відмовляється від планів щодо скорочення використання пестицидів удвічі

На тлі протестів фермерів Єврокомісія відмовляється від планів щодо скорочення використання пестицидів удвічі

17:32 06.02.2024
За півроку чорноморським логістичним коридором перевезли 20 млн тонн вантажів - Шмигаль

За півроку чорноморським логістичним коридором перевезли 20 млн тонн вантажів - Шмигаль

16:03 05.02.2024
Угорщина не зніме односторонньої заборони на імпорт українських агротоварів до запровадження загальноєвропейських обмежень

Угорщина не зніме односторонньої заборони на імпорт українських агротоварів до запровадження загальноєвропейських обмежень

00:49 05.02.2024
Ердоган та Путін обговорять новий механізм експорту українського зерна

Ердоган та Путін обговорять новий механізм експорту українського зерна

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кулеба: Знищення українського зерна на польському кордоні є неприпустимим, винуватців провокації має бути притягнуто до відповідальності

Туск про заяву Трампа: Нам необхідно пробудити європейських політиків до інтенсивної оборонної політики

Конгресмен США Гілл: Ми не допустимо, щоб Україну зруйнував російський ведмідь, який невпинно їсть, навіть коли він не голодний

США старанно працюють у Палаті представників і Сенаті, щоб забезпечити необхідне Україні фінансування у 2024 році - конгресмен Тернер у Києві

Єврокомісія відзначає прогрес на шляху вступу України до ЄС

ОСТАННЄ

Обраний президент Фінляндії не вірить у швидке поліпшення відносин із РФ, обіцяє продовжити політику Нііністьо

Туск про заяву Трампа: Нам необхідно пробудити європейських політиків до інтенсивної оборонної політики

Генсек НАТО - Трампу: будь-яке припущення, що союзники не захищатимуть одне одного, підриває безпеку альянсу

Франція передала 6 тис. планшетів для навчання дітей із Київської області - обладміністрація

У Пакистані завершили підрахунок голосів на парламентських виборах

Другий тур президентських виборів проходить у Фінляндії

Трамп проти надання фінансової допомоги іншим країнам у військовій сфері на безоплатній основі

Ізраїль попередили про наслідки наступу на місто Рафах

Конгресмен США про відставку Залужного: Зеленський шукає оновлення та іншого підходу, ми підтримуємо це його право

Конгресмен США Гілл: Ми не допустимо, щоб Україну зруйнував російський ведмідь, який невпинно їсть, навіть коли він не голодний

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА