Кулеба: Знищення українського зерна на польському кордоні є неприпустимим, винуватців провокації має бути притягнуто до відповідальності

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба засудив інцидент зі знищенням українського зерна польськими страйкувальниками і закликав до притягнення до відповідальності винних у провокації.

"Псування українського зерна на польському кордоні неприпустиме. Будь-який фермер має знати, скільки праці потрібно для виробництва зерна, особливо у воєнний час. Заради дружніх українсько-польських відносин винуватців цієї провокації має бути притягнуто до відповідальності", - написав Кулеба в соцмережі в понеділок.