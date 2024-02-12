Політика

16:23 12.02.2024

Кулеба: Знищення українського зерна на польському кордоні є неприпустимим, винуватців провокації має бути притягнуто до відповідальності

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Кулеба: Знищення українського зерна на польському кордоні є неприпустимим, винуватців провокації має бути притягнуто до відповідальності

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба засудив інцидент зі знищенням українського зерна польськими страйкувальниками і закликав до притягнення до відповідальності винних у провокації.

"Псування українського зерна на польському кордоні неприпустиме. Будь-який фермер має знати, скільки праці потрібно для виробництва зерна, особливо у воєнний час. Заради дружніх українсько-польських відносин винуватців цієї провокації має бути притягнуто до відповідальності", - написав Кулеба в соцмережі в понеділок.

 

Теги: #зерно #польща #кулеба

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