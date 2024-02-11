Політика

21:02 11.02.2024

Туск про заяву Трампа: Нам необхідно пробудити європейських політиків до інтенсивної оборонної політики

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Туск про заяву Трампа: Нам необхідно пробудити європейських політиків до інтенсивної оборонної політики

Євросоюз "не може бути економічним і цивілізаційним гігантом і карликом, коли справа стосується питань оборони, тому що світ змінився", сказав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, коментуючи висловлювання колишнього президента США Дональда Трампа, повідомляє RMF24.

"Росія, Китай, Іран, Північна Корея - це вісь, яка трохи нагадує часи Холодної війни. Ба більше, у нас просто біля наших кордонів іде гаряча війна. Ми не можемо собі дозволити жодного ризику в цьому питанні, як Польща і Європа", - сказав Туск під час відкритої зустрічі з виборцями 11 лютого.

"Нам необхідно пробудити європейських політиків і суспільство до спільної, інтенсивної оборонної політики, що розуміється як спільні інвестиції. Європейські гроші також мають піти на оборону", - наголосив Туск.

Водночас заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна в інтерв'ю виданню Onet наголосив, що слова Трампа можуть сприйматися, як перетин певних кордонів.

"Це перетин певних кордонів, які ніколи не повинні перетинатися. І загроза невиконання зобов'язань, що випливають зі статті 5 НАТО", - відреагував дипломат на слова Трампа про "заохочення" Росії до нападу на країни НАТО, які витрачають на оборону менше 2% ВВП.

"Для нас, як для польського уряду, так і для опозиції, це серйозне попередження", - додав Шейна.

Раніше повідомлялося, що Трамп, виступаючи в суботу на мітингу в Конвеї, Південна Кароліна, заявив, що заохочуватиме РФ робити "все, що вони, чорт забирай, хочуть" із будь-якою країною-членом НАТО, яка не дотримується керівних принципів видатків на оборону, і сказав, що не дотримуватиметься пункту про колективну оборону в разі переобрання.

 

 

 

 

Теги: #рф #польща #трамп #реакція

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