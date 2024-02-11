Франція передала 6 тис. планшетів для навчання дітей із Київської області - обладміністрація

Освітні заклади Київської області отримають із Франції майже 6 тисяч планшетів, повідомив керівник Київської обласної військової адміністрації (КОВА) Руслан Кравченко.

"Техніку передадуть у 55 інклюзивно-ресурсних центрів та дві їхні філії. Планшети використовуватимуться для організації індивідуальних корекційно-розвинутих занять із дітьми з особливими освітніми потребами. Ще частину отримають заклади освіти, де навчається велика кількість дітей в інклюзивних класах. Ними обладнають ресурсні кімнати для занять", - написав Кравченко у Facebook у неділю.

"Крім того, техніку передадуть для занять в укриттях шкіл Київської області, Малої академії наук, медкакадеміях, медколеджах, освітніх центрах. Гаджети отримають також діти з родин, які перебувають у складних життєвих обставинах та проживають у Центрах соціально-психологічної реабілітації. Крім закладів освіти, частину планшетів передадуть Центрам надання адміністративних послуг для якісного та доступного обслуговування осіб з інвалідністю", - додав він.

За словами голови обладміністрації, планшети надали французькі партнери з регіону Іль-де-Франс. Також до реалізації проєкту долучилася організація Fédération Nationale de Protection Civile. "Ми вдячні нашим міжнародним партнерам, які розуміють, що війна - не привід ставити на паузу освіту і допомагають забезпечувати наших дітей сучасними девайсами", - зазначив Кравченко.

За його словами, зараз у навчальних закладах Київської області працюють понад 1,2 тис. укриттів.