Політика

07:13 11.02.2024

Ізраїль попередили про наслідки наступу на місто Рафах

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Ізраїль попередили про наслідки наступу на місто Рафах

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок попередила про можливі наслідки наступу на місто Рафах на півдні Сектору Гази, який раніше анонсував Ізраїль.

"1,3 мільйона людей шукають притулку від бойових дій на дуже обмеженому просторі. Наступ ізраїльської армії на Рафах може призвести до гуманітарної катастрофи", - написала вона в соцмережі Х.

За її словами, ситуація в місті Рафах уже надзвичайно складна.

Бербок зазначила, що Ізраїль повинен захищатися від дій ХАМАС, але "максимально полегшити страждання цивільного населення" в Газі.

"Ось чому необхідне чергове припинення вогню, зокрема для того, щоб нарешті звільнити заручників. Я знову обговорюватиму шляхи досягнення цього наступного тижня в Ізраїлі", - додала очільниця німецького зовнішньополітичного відомства.

Крім того, про гуманітарну катастрофу попереджає і високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель.

"Я повторюю попередження кількох держав-членів ЄС про те, що ізраїльський наступ на Рафах призведе до невимовної гуманітарної катастрофи і серйозної напруженості у відносинах із Єгиптом", - написав він у соцмережі Х.

На його думку, єдиний спосіб запобігти кровопролиттю - це відновити переговори щодо звільнення заручників і припинення бойових дій.

 

 

 

 

Теги: #ізраїль #мзс #німеччина

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