В ОП розраховують на якнайшвидше рішення Конгресу США про допомогу для України

Україна розраховує на якнайшвидше рішення Конгресу США щодо надання фінансової та військової допомоги, оскільки її відсутність обмежує можливості української армії до оборони і підготовки нового контрнаступу, заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"Європейці вже проголосували за 50 млрд євро (для України - ІФ-У). Для нас також дуже важливе рішення Конгресу. Важливо, щоб це сталося зараз, за цих обставин, коли допомога (США - ІФ-У) трохи спала. Ми тримаємо позиції, але це дуже складно. І, зрозуміло, це не дає нам можливості підготуватися до нового контрнаступу, тому що наша формула успіху полягає в тому, щоб не зупинятися. І ми це показали протягом двох років війни", - заявив Єрмак під час спілкування з журналістами в Офісі президента в п'ятницю.

Водночас він зазначив, що Україна весь цей час продовжувала вести діалог з американськими колегами і пояснювати, наскільки важлива підтримка США на тлі російської агресії.

"І вчора ми бачили, що відбулися перші кроки (з боку США - ІФ-У). Ми сподіваємося, що наступні кроки буде зроблено якомога швидше", - сказав глава Офісу президента.

Він також укотре наголосив, що Сили оборони України потребують далекобійного озброєння та засобів протиповітряної оборони.

"Ви бачили, наскільки успішно ми їх застосовуємо. Дуже важливо продовжувати захищати нашу землю", - сказав Єрмак.

"Але я оптиміст. Я вірю, що дуже скоро ми почуємо хороші новини з Вашингтона, як це було з Брюсселя", - резюмував він.

Як повідомлялося, 8 лютого верхня палата американського Конгресу підтримала процедурне голосування за законопроєкт про спільну допомогу для України, Ізраїлю і Тайваню на 95 млрд доларів.

Зокрема на підтримку України законопроєкт передбачає 60 млрд доларів.