Політика

21:30 08.02.2024

Кличко про відставку Залужного: сподіваюся, влада аргументує суспільству такі зміни

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Кличко про відставку Залужного: сподіваюся, влада аргументує суспільству такі зміни

Мер Києва Віталій Кличко подякував Валерію Залужному за те, що він зробив для захисту нашої держави. Кличко також висловив сподівання, що влада пояснить українцям відставку Головнокомандувача ЗСУ.

"Дякую Генералу та Людині з великої літери Валерія Залужного за службу Україні, за захист нашої держави. Багато в чому завдяки вам українці по-справжньому повірили у наші Збройні сили, які сьогодні користуються найбільшою довірою суспільства. Як бойовий Генерал у війну ви пройшли багато критичних моментів , ухвалювали багато складних рішень. Переконаний, і це випробування гідно подолаєте", – написав Віталій Кличко.

Мер Києва також зазначив, що досі ніхто не пояснив українцям необхідність відставки Залужного.

"Сподіваюся, влада аргументує суспільству такі зміни. Коли йдуть важкі бої на передовій, коли потрібно продовжувати ефективну співпрацю з іноземними партнерами. Коли для єдності суспільства потрібні авторитети, яким воно довіряє", - наголосив Кличко.

Раніше Валерій Залужний повідомив, що він зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським і між ними відбулася "важлива та серйозна розмова". Згодом Зеленський у вечірньому зверненні повідомив, що Головнокомандувачем Збройних Сил України призначено Олександра Сирського.

Теги: #кличко #залужний

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