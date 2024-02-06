Порошенко в парламенті: Закон про мобілізацію має вносити глава держави

Фракція "Європейська Солідарність" готова підтримувати законодавчі ініціативи щодо мобілізації, які внесе верховний головнокомандувач відповідно до Конституції України, заявив лідер партії Петро Порошенко, повідомляє пресслужба політичної сили.

"Петро Порошенко під час виступу з трибуни Верховної Ради заявив, що "Європейська солідарність" готова підтримувати законодавчі ініціативи щодо мобілізації, які внесе верховний головнокомандувач відповідно до Конституції України. Він закликав владу повернутися у правове поле, відновити повноцінний парламентаризм та припинити переслідування журналістів і опозиції", - йдеться в повідомленні на офіційному сайті політсили у вівторок.

"Команда "Європейської солідарності" вдев’яте одноголосно підтримує рішення про продовження воєнного стану і мобілізації як проєкти, які подані верховним головнокомандувачем відповідно до Конституції України. Бо саме глава держави – це його конституційний обов’язок за статтею 106 – має подавати і вносити закони і поправки до мобілізаційного законодавства", - сказав Порошенко, слова якого наводить пресслужба.

За його словами, тільки захист парламенту від тиску, "відновлення авторитету парламенту сьогодні може захистити демократію. І тому ми вимагаємо, по-перше, повернути журналістів у кулуари Верховної Ради. По-друге, відновити пряму трансляцію засідань – нема чого ховатися", - сказав Порошенко.

"По-третє, повернути годину запитань до уряду… По-четверте, ухваліть законопроєкти про українську церкву, про захист суб’єктів господарювання – після величезного скандалу з бізнесом, про захист журналістів, про захист громадських діячів. І припиніть слідкування не лише за журналістами, а й за опозиційними депутатами. Вистачить", - закликав Порошенко.