Політика

15:21 06.02.2024

Порошенко в парламенті: Закон про мобілізацію має вносити глава держави

2 хв читати
Порошенко в парламенті: Закон про мобілізацію має вносити глава держави

Фракція "Європейська Солідарність" готова підтримувати законодавчі ініціативи щодо мобілізації, які внесе верховний головнокомандувач відповідно до Конституції України, заявив лідер партії Петро Порошенко, повідомляє пресслужба політичної сили.

"Петро Порошенко під час виступу з трибуни Верховної Ради заявив, що "Європейська солідарність" готова підтримувати законодавчі ініціативи щодо мобілізації, які внесе верховний головнокомандувач відповідно до Конституції України. Він закликав владу повернутися у правове поле, відновити повноцінний парламентаризм та припинити переслідування журналістів і опозиції", - йдеться в повідомленні на офіційному сайті політсили у вівторок.

"Команда "Європейської солідарності" вдев’яте одноголосно підтримує рішення про продовження воєнного стану і мобілізації як проєкти, які подані верховним головнокомандувачем відповідно до Конституції України. Бо саме глава держави – це його конституційний обов’язок за статтею 106 – має подавати і вносити закони і поправки до мобілізаційного законодавства", - сказав Порошенко, слова якого наводить пресслужба.

За його словами, тільки захист парламенту від тиску, "відновлення авторитету парламенту сьогодні може захистити демократію. І тому ми вимагаємо, по-перше, повернути журналістів у кулуари Верховної Ради. По-друге, відновити пряму трансляцію засідань – нема чого ховатися", - сказав Порошенко.

"По-третє, повернути годину запитань до уряду… По-четверте, ухваліть законопроєкти про українську церкву, про захист суб’єктів господарювання – після величезного скандалу з бізнесом, про захист журналістів, про захист громадських діячів. І припиніть слідкування не лише за журналістами, а й за опозиційними депутатами. Вистачить", - закликав Порошенко.

 

Теги: #порошенко #мобілізація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:27 06.02.2024
Рада внесла до порядку денного сесії законопроєкт про мобілізацію - нардеп

Рада внесла до порядку денного сесії законопроєкт про мобілізацію - нардеп

17:41 05.02.2024
Профільний комітет ВР визнав законопроєкт про мобілізацію таким, що становить корупційні ризики - нардепи

Профільний комітет ВР визнав законопроєкт про мобілізацію таким, що становить корупційні ризики - нардепи

10:56 05.02.2024
Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження термінів дії воєнного стану і загальної мобілізації

Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження термінів дії воєнного стану і загальної мобілізації

16:39 02.02.2024
У законопроєкті про мобілізацію бракує норми про ротацію - голова профільного комітету Ради

У законопроєкті про мобілізацію бракує норми про ротацію - голова профільного комітету Ради

15:31 02.02.2024
Додаткові потреби на мобілізацію та доозброєння у 2024 р. оцінюються приблизно в 700 млрд грн - голова бюджетного комітету Ради

Додаткові потреби на мобілізацію та доозброєння у 2024 р. оцінюються приблизно в 700 млрд грн - голова бюджетного комітету Ради

11:35 02.02.2024
Міноборони розраховує, що законопроєкт про мобілізацію буде підтриманий у ВР якнайшвидше - Павлюк

Міноборони розраховує, що законопроєкт про мобілізацію буде підтриманий у ВР якнайшвидше - Павлюк

20:41 31.01.2024
Новий законопроєкт про мобілізацію містить суперечливі норми і потребує доопрацювання

Новий законопроєкт про мобілізацію містить суперечливі норми і потребує доопрацювання

00:45 31.01.2024
Законопроєкт про мобілізацію пропонує через суди тимчасово арештовувати кошти того, хто ухиляється від військового обов'язку

Законопроєкт про мобілізацію пропонує через суди тимчасово арештовувати кошти того, хто ухиляється від військового обов'язку

23:30 30.01.2024
Законопроєкт про мобілізацію пропонує відсилати повістки в електронний кабінет призовника

Законопроєкт про мобілізацію пропонує відсилати повістки в електронний кабінет призовника

22:48 30.01.2024
Кабмін пропонує зобов'язати громадян, які перебувають на військовому обліку, звіряти свої дані в ТЦК, ЦНАПі або в електронному кабінеті - законопроєкт

Кабмін пропонує зобов'язати громадян, які перебувають на військовому обліку, звіряти свої дані в ТЦК, ЦНАПі або в електронному кабінеті - законопроєкт

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Фон дер Ляєн: Незабаром Україна буде в нашому Союзі

Безугла наполягає на виході з фракції "Слуга народу". З однойменної партії її виключили

Президент ПА ОБСЄ виступила в Раді - нардепи

Законодавці ЄС досягли попередньої угоди про фонд для України на EUR50 млрд

Профільний комітет ВР визнав законопроєкт про мобілізацію таким, що становить корупційні ризики - нардепи

ОСТАННЄ

Глава МЗС Португалії не бачить підстав для зміни підтримки України у зв'язку з майбутніми виборами в його країні

Саакашвілі закликає опозицію Грузії висунути єдиного кандидата в президенти

Голова Євроради убачає необхідність використовувати в інтересах України заморожені активи РФ, але вважає це складним завданням

Кулеба не вважає, що можливі кадрові зміни в уряді України вплинуть на відносини з партнерами

ЄС анонсував ухвалення 13-го пакета санкцій проти Росії до 24 лютого

Президент Єврокомісії: Україна переможе, і ЄС буде на її боці не лише під час війни, а й після

Фон дер Ляєн: Незабаром Україна буде в нашому Союзі

Безугла наполягає на виході з фракції "Слуга народу". З однойменної партії її виключили

Президент ПА ОБСЄ виступила в Раді - нардепи

ВР може звільнити Безуглу з посади заступниці голови комітету з нацбезпеки у вівторок - нардеп

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА