Політика

14:36 06.02.2024

Кулеба не вважає, що можливі кадрові зміни в уряді України вплинуть на відносини з партнерами

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Кулеба не вважає, що можливі кадрові зміни в уряді України вплинуть на відносини з партнерами

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба не вважає, що можливі кадрові зміни в уряді країни можуть вплинути на відносини Києва з партнерами.

"Я не думаю, що будь-які зміни в уряді можуть вплинути на наші відносини з нашими партнерами, тому що наші партнери поважають повноваження президента щодо ухвалення тих рішень, про які я згадав. Це суверенне конституційно гарантоване право президента України", - сказав Кулеба, відповідаючи на запитання журналістів на спільній пресконференції з португальським колегою Жуаном Гомешем Кравінью.

Кулеба зазначив, що "дискусії закріплені в демократії, а Україна - демократична країна".

"Ми можемо обговорювати тактику всередині, але ми всі єдині навколо нашої стратегічної мети - поразки Росії в Україні та відновлення територіальної цілісності й суверенітету України. І жодних дискусій щодо цієї стратегічної мети не проводиться", - зазначив міністр на пресконференції в Києві.

Також він наголосив, що президент України, згідно з Конституцією, є верховним головнокомандувачем Збройних сил і також курирує оборону і зовнішню політику України.

"Тому він має повне конституційне право ухвалювати рішення, які вважає необхідними для забезпечення ефективності управління і досягнення тієї стратегічної мети, яку я описав", - додав глава відомства.

Говорячи про можливість залишення посади глави МЗС України, Кулеба сказав, що піде з посади, якщо президент його про це попросить, або якщо він буде не згодний із курсом зовнішньої політики - і наразі "жодна з цих двох причин не має місця".

"Щодо мене, то я чітко виклав позицію. Я бачу дві причини, через які я піду з офісу. Перша: якщо президент попросить мене про це, тому що він запропонував мені цю роботу, і я вважаю справедливим, що якщо він захоче бачити іншу людину міністром закордонних справ, то я погоджуся. І друга причина: якщо я не згоден із тим, як визначається і здійснюється зовнішня політика. Жодна з цих двох причин наразі не має місця. Тож я продовжую працювати", - сказав Кулеба.

Теги: #кадри #кулеба

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