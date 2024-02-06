Політика

13:47 06.02.2024

Фон дер Ляєн: Незабаром Україна буде в нашому Союзі

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Фон дер Ляєн: Незабаром Україна буде в нашому Союзі

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн переконана, що Україна незабаром буде членом Європейського Союзу.

Виступаючи у вівторок у Страсбурзі в межах пленарного засідання Європейського парламенту, вона сказала: "Контраст із ситуацією (в Україні) всього десять років тому не може бути більш разючим. Тоді проросійський режим в Україні ухвалював авторитарні закони і вбивав протестувальників на вулицях. Сьогодні країна ухвалює нове законодавство, що розширює права національних меншин, поліпшує судову систему і забезпечує систему стримувань і противаг влади. Саме це привело нас до початку переговорів про вступ. І цей прогрес відбувається не тільки тому, що цього вимагає Європа. Це глибоке бажання народу України. Україна - це Європа, тому що Європа - у серцях та умах українців. І незабаром Україна теж буде в нашому Союзі".

Говорячи про другі роковини від дня російського вторгнення в Україну, президентка Єврокомісії констатувала, що "це трагічна історія людських втрат і страждань". "І це тим більш трагічно, оскільки ми знаємо, що попереду на нас чекає ще більше болю і страждань. Ми знаємо, як багато тут поставлено на карту для жителів України, а також для всіх нас у Європі. Фантазії Путіна та сфабрикована війна - і героїчний опір України нагадали нам тут, що за наші свободи і нашу демократію варто боротися. Тому сьогодні ми віддаємо данину поваги тим, хто приніс найвищу жертву в боротьбі за це. Слава Україні!" - завершила свій виступ фон дер Ляєн.

Із сесійної зали хтось відповів: "Героям слава!".

Теги: #україна_єс #урсула_ляєн

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