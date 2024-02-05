У ЄС застерігають Ердогана: Путіну довіряти не можна

Напередодні майбутнього візиту президента Росії Володимира Путіна до Туреччини, який заплановано на 12 лютого, в Європейському Союзі застерегли турецького лідера, що Путіну довіряти не можна.

"Коли йдеться про поїздку Путіна до Туреччини, мені просто потрібно нагадати, що Путіна розшукує Міжнародний кримінальний суд, на нього є ордер на арешт. Він - той, хто уособлює жорстоку, нелюдську агресію проти України, проти європейської стабільності, проти світового порядку, заснованого на правилах. Тому ми сподіваємося, що наші турецькі партнери знають про це і що вони однаковою мірою усвідомлюють, що все, що виходило від Кремля з погляду ймовірних зусиль знайти мирне рішення, було повністю неправдивим, було абсолютно несерйозним, і з постійною ескалацією конфлікту, я думаю, що всі бачать у реальності, якого виду авторитет можуть мати будь-які зусилля або будь-які ініціативи російської сторони", - сказав представник зовнішньої дипломатичної служби ЄС Петер Стано на брифінгу в Брюсселі в понеділок.

При цьому Стано констатував, що Європейський Союз вважає, що українська Формула миру є "кращою підставою для досягнення того, що потрібно Україні, а це справедливий мир, який поважає міжнародне право і суверенітет України". "Європейський Союз завжди підтримував будь-яку ініціативу, що заслуговує на довіру, яка привела б до справедливого миру. З нашої точки зору, з точки зору Європейського Союзу найкраща платформа для досягнення цього справедливого миру з дотриманням міжнародного права та поваги суверенітету, незалежності й територіальної цілісності України - це українська Формула миру. Це було підтверджено триваючими дипломатичними зусиллями в міжнародних переговорах про це на рівні дипломатичних радників із питань зовсім нещодавно в Давосі, де брали участь близько 80 країн", - деталізував представник зовнішньої дипломатичної служби.

Як відомо, Туреччина не ратифікувала Римський статут, тому не зобов'язана заарештовувати Путіна.