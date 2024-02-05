Спецфонд для військових потреб України буде схвалено найближчим часом - Стано

У Брюсселі підтверджують, що спеціальний фонд у рамках Мирного фонду ЄС для фінансування військових потреб України буде затверджено найближчим часом, повідомив представник зовнішньої дипломатичної служби ЄС Пітер Стано.

"Європейський Союз і надалі підтримуватиме Україну не тільки доти, доки це необхідно, а й усім, що необхідно. Рішучість (для цього) є. Фонд у 50 млрд євро для України узгодили держави-члени, і спеціальний фонд допомоги Україні в рамках Європейського мирного фонду також отримали схвалення Європейської ради. Тепер його ще мають детально опрацювати державам-членам у найближчий час, який, будемо сподіватися, не буде тривалим. Я можу тільки нагадати слова високого представника (Жозепа Борреля), що ми в Брюсселі сподіваємося, що це завершать держави-члени найближчими днями, що значить - якнайшвидше", - розповів він на брифінгу в Брюсселі в понеділок.

Стано констатував, що в ЄС "дуже добре інформовані про потреби української сторони, коли йдеться про військові поставки, щоб допомогти Україні захистити себе від жорстокої російської агресії, яка триває". "Це обговорювалося кілька разів минулого тижня, обговорювалося під час неофіційної зустрічі міністрів оборони, під час Європейської ради лідерами Європи, а також під час неофіційної зустрічі міністрів закордонних справ, і висновки Європейської ради, які були схвалені в четвер, є дуже зрозумілими, коли йдеться про рішучість Європи продовжувати допомагати Україні", - деталізував він.

Як відомо, високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель виступив із пропозицією створити для України в рамках Європейського фонду миру окремий фонд розміром до EUR5 млрд.