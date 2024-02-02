Політика

21:22 02.02.2024

Кулеба назвав фарсом "вибори", що готуються РФ на окупованих українських територіях, і закликав ОБСЄ відреагувати

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Кулеба назвав фарсом "вибори", що готуються РФ на окупованих українських територіях, і закликав ОБСЄ відреагувати

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав черговим фарсом "вибори", що готуються Росією на тимчасово окупованих українських територіях, і закликав ОБСЄ відреагувати на ці злочинні дії країни-агресора.

"Добре відомо, що Росія готує на тимчасово окупованих територіях України черговий фарс, який вона називатиме виборами. Хочу ще раз чітко заявити, що нинішня російська диктатура нічого не має спільного ні з виборами, ні з демократією, і, відповідно, ОБСЄ має відреагувати на ці злочинні дії", - сказав Кулеба на спільній пресконференції з чинним главою ОБСЄ Ієном Борґом в Києві.

Крім того, Кулеба порушив перед колегою тему захисту прав національної меншини на території Росії.

"Йдеться не лише про українську меншину - нещодавні події в Уфі вкотре засвідчили, що Росія, як казав класик, це в'язниця народів. Башкири стали на захист активіста, якого Кремль судить за позицію проти війни і за підтримку башкирської культури, ідентичності", - зазначив міністр.

Також міністр наголосив, що "рф активно мобілізує на смерть в Україні саме нацменшину, переслідуючи цим дві мети: продовження агресії та проведення в такий спосіб етнічних чисток на своїй території".

Глава МЗС України наголосив, що в ОБСЄ є інструменти для захисту прав національних меншин.

"Закликаємо ОБСЄ зробити питання захисту прав меншини в Росії одним із пріоритетних на порядку денному людського виміру ОБСЄ", - додав він.

Крім цього, Кулеба зазначив, що подальша ізоляція російських дипломатів і пропагандистів - "питання не лише колективної безпеки, а й колективної інформаційної гігієни".

 

 

Теги: #рф #вибори #кулеба

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