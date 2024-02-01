Зеленський: рішення Євроради щодо України – сигнал через Атлантику

Рішення Євроради про підтримку України є сигналом "через Атлантику", що Європа бере на себе зобов'язання., сказав у відеозверненні у четвер президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні Європа продемонструвала саме таку єдність, яка потрібна. 27 країн разом. Це чіткий сигнал Москві, що Європа вистоїть. І що Європу не зламати будь-якими деструктивними хвилями, які завжди вигадують у Кремлі", - сказав він.

Але в той же час, зазначив Зеленський, "це чіткий сигнал через Атлантику. Сигнал про те, що Європа бере на себе зобов'язання. Безпечні, сильні. Чекаємо на рішення Америки".

"Я дякую всім, хто зі свободою. Дякую кожному і кожному, хто надає свою особисту силу всій Україні. Ми можемо перемагати", - заявив президент.