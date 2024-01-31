Швейцарія вводить у дію ще низку положень 12 пакета санкцій ЄС проти РФ

Уряд Швейцарії в середу приєднався ще до низки заходів щодо РФ, передбачених 12 пакетом антиросійських санкцій ЄС.

"31 січня Федеральна рада ухвалила заходи, що залишилися, з 12 пакета санкцій ЄС, які є актуальними для Швейцарії, з метою посилення їх впливу", - ідеться у пресрелізі з сайту уряду.

Нові заходи набудуть чинності 1 лютого. Серед них - поетапна заборона на купівлю та імпорт російських алмазів.

Крім того, влада застосує додаткові заходи для підтримки дотримання граничних цін на купівлю російської нафти і нафтопродуктів і для протидії спробам обійти ці обмеження.

Також запроваджується заборона на імпорт деяких товарів, які приносять "значний дохід" Росії, зокрема чавуну і зниженого нафтового газу.

Нові заходи забороняють експорт і продаж Росії хімічних речовин, літієвих батарей, деяких видів двигунів для БПЛА, а також верстатів і деталей до них.

Російським громадянам і фізособам, які проживають у РФ, заборонено керувати компаніями у Швейцарії, що надають послуги з використання криптоактивів.

У секторі послуг діятиме заборона на надання російським компаніям програмного забезпечення для управління підприємствами та промислового проєктування і виробництва. Виняток становитиме надання послуг російським дочірнім підприємствам швейцарських компаній.

У грудні 2023 року влада Швейцарії оголосила, що країна приєднається до частини заходів із 12 пакета санкцій ЄС проти Росії. Міністерство економіки тоді розширило санкції на 61 фізичну особу та 86 компаній і організацій.

ЄС 18 грудня 2023 року запровадив 12 санкційний пакет проти РФ. Він охоплює заборону на імпорт російських алмазів, зокрема тих, які були оброблені в третіх країнах або перевозили транзитом через Росію; ухвалено рішення розширити заборону на транзит товарів із ЄС до третіх країн через територію Росії, поширивши її на будь-які товари, які можуть мати військове призначення.

Крім цього, ЄС заборонив на своїй території громадянам Росії обіймати керівні посади в компаніях, зокрема, пов'язаних із наданням росіянам послуг криптогаманців.

Євросоюз запровадив санкції проти 61 фізичної особи, включно з главою Алтаю Олегом Хорохордіном і Башкирії Радієм Хабіровим, членами ЦВК, а також Іллею Медведєвим, сином заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва.

До санкційних списків також потрапили 86 російських компаній і організацій, серед них - "Спецмаш", "Челябінський тракторний завод", "Уралтрансмаш", "Пермський пороховий завод", "Оборонлогістика", "Ростехкомплект", а також телеканали "Спас" і "Царьград".