Політика

18:09 31.01.2024

ЄС виконав лише третину від обіцяних поставок Україні артснарядів - Боррель

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ЄС виконав лише третину від обіцяних поставок Україні артснарядів - Боррель

За останньою інформацією від держав - членів ЄС, вони змогли з березня 2023 року поставити Україні 330 тис. снарядів зі своїх резервів - третину від обіцяного на рік 1 млн, повідомив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

"До березня ми очікуємо збільшення цієї цифри ще більш ніж на 200 тис., що становитиме 524 тис. артилерійських снарядів, тобто 52% від поставленої мети. Це буде за рахунок запасів і індивідуальних, і спільних закупівель країнами ЄС", - сказав він у середу на пресконференції в Брюсселі після неформальної Ради ЄС на рівні міністрів оборони.

"До кінця року заплановані поставки сягнуть понад 1 млн. Наявні цифри показують, що буде додатково ще близько 630 тис. снарядів", - заявив високий представник ЄС із закордонних справ.

Боррель зазначив, що продовжують збільшуватися виробничі потужності оборонної промисловості Євросоюзу. За його словами, з лютого 2022 року вони зросли на 40%. На сьогодні ці потужності сягають близько 1 млн снарядів на рік, але до кінця року становитимуть 1,4 млн.

Водночас Боррель уточнив, що названі ним показники постійно змінюються в бік нарощення.

Теги: #єс #снаряди #боррель

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