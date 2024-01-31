У Брюсселі все ще немає ясності, чи заблокує Орбан EUR50 млрд для України - дипломат ЄС

Напередодні позачергового засідання Європейської Ради, яке відбудеться 1 лютого, у Брюсселі не можуть сказати, заблокує Угорщина знову чи ні виділення Україні EUR50 млрд фінансової допомоги, але сподіваються на одностайне рішення. Санкції для Будапешта не обговорюють, але готуються до плану Б.

Про це в середу в Брюсселі журналістам повідомив високопоставлений європейський дипломат. За його словами, уранці цього дня відбулося "гарне засідання" послів - постійних представників країн - членів ЄС, але ясності, якою саме буде позиція прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, воно не привнесло.

Співрозмовник журналістів стверджує, що триває робота, щоб рішення схвалили всі 27 лідерів. Водночас дипломат наголосив, що наразі вкрай важко сказати, як швидко відбуватиметься саме обговорення, під час якого "можна очікувати чого завгодно".

Водночас він спростував інформацію, що в ЄС обговорюють застосування до Угорщини такого заходу, як позбавлення права голосу. За словами високопоставленого дипломата, це не на порядку денному, оскільки всі зосереджені не на тому, щоб "роз'єднувати", а на тому, щоб рішення було ухвалено одноголосно.

Співрозмовник журналістів підтвердив, що в ЄС більшість країн висловлюється проти пропозиції Угорщини переглядати фінансування України щороку, що передбачало б як одностайність під час ухвалення рішення, так і застосування права вето. Дипломат пояснив, що ця пропозиція неприйнятна, бо Україні потрібна довгострокова й передбачувана фінансова підтримка.

У зв'язку з цим дипломат зазначив, що формально в ЄС не обговорюють плану Б на випадок блокування Угорщиною, але триває підготовка можливого запасного варіанта, оскільки часу обмаль - дедлайн для виділення Києву фінансів у березні.