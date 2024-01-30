Політика

19:39 30.01.2024

Кулеба обговорив Формулу миру з главою МЗС Перу, запросив його відвідати Україну

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Кулеба обговорив Формулу миру з главою МЗС Перу, запросив його відвідати Україну

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та глава МЗС Перу Хав'єр Гонсалес-Олаечеа обговорили українську Формулу миру і можливості двостороннього співробітництва.

"Продовжуючи розвивати нещодавно ухвалену Україною Стратегію Латинської Америки, я поговорив із міністром закордонних справ Перу Хав'єром Гонсалесом-Олаечеа, щоб висловити вдячність Перу за солідарність з Україною. Ми обидва визнали, що російська агресія проти України впливає на безпеку не тільки Європи, а й Латинської Америки та Карибського басейну", - написав Кулеба в соцмережі Х.

Також міністри в розмові зосередилися на Формулі миру президента Володимира Зеленського та вивчили можливості двосторонньої співпраці.

"Я запросив свого перуанського колегу відвідати Україну за першої ж нагоди", - додав Кулеба.

 

 

 

Теги: #перу #мзс #розмова

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