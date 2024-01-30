Політика

18:43 30.01.2024

Єврокомісія вітає погодження країнами ЄС пропозиції щодо використання доходів від заморожених активів РФ

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Єврокомісія вітає погодження країнами ЄС пропозиції щодо використання доходів від заморожених активів РФ

Єврокомісія (ЄК) вітає погодження країнами ЄС пропозиції щодо використання доходів від заморожених активів РФ, заявив офіційний представник ЄК Крістіан Віганд, пообіцявши, що буде розроблено механізм передачі цих коштів Києву.

"Ми вітаємо, що держави-члени дійшли принципової домовленості щодо цієї пропозиції. Це важливо. І наступний крок - це офіційне затвердження (Радою ЄС - ІФ-У)", - сказав прессекретар на брифінгу в Брюсселі у вівторок.

Він додав, що тепер це питання перебуває в компетенції бельгійського головування Ради ЄС, і припустив, що рішення ухвалять за письмовою процедурою.

Віганд пояснив, що мета цієї пропозиції на цій стадії - у тому, щоб зберегти надзвичайні доходи від заморожених активів російського Центробанку, а "кінцева мета - використати ці доходи для України".

"Комісія і високий представник (ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель - ІФ-У) підготують наступний етап якнайшвидше", - повідомив представник ЄК.

Водночас керівник служби офіційних представників Єврокомісії Ерік Мамер уточнив, що для пропозиції щодо такого механізму "на сьогодні немає спеціального графіка, але ми хочемо це зробити якомога швидше".

Напередодні Комітет постійних представників (Coreper) країн ЄС схвалив пропозицію Єврокомісії використовувати доходи від заморожених активів РФ для допомоги Україні.

"Постпреди ЄС по суті погодили пропозицію щодо використання непередбачуваного прибутку від заблокованих активів для підтримки відновлення України", - йшлося в повідомленні бельгійського головування Ради ЄС.

Теги: #єврокомісія #активи_рф

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