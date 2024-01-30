Єрмак і Расмуссен поінформували Зеленського про плани щодо створення міжнародної робочої групи з питань безпеки та євроатлантичної інтеграції України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із 12 генеральним секретарем НАТО, засновником компанії Rasmussen Global Андерсом Фогом Расмуссеном, який перебуває з візитом в Україні.

Як повідомляє пресслужба глави Української держави, Зеленський подякував Расмуссену за увагу до питань безпеки та євроатлантичної інтеграції України.

Також президент наголосив на важливості Спільної декларації про підтримку України, схваленої країнами-членами G7 на саміті НАТО у Вільнюсі, і наголосив на необхідності двосторонніх угод про зобов'язання у сфері безпеки відповідно до цієї декларації.

"Дякую вашій з Андрієм Єрмаком групі за допомогу у створенні проєкту Київського безпекового договору, який ліг в основу Вільнюської декларації та передбачає такі серйозні безпекові зобовʼязання. Вже маємо перші результати: з Великою Британією підписано дуже важливий безпековий документ. Триває робота з іншими державами. Сподіваюся на результат найближчим часом", - наводить пресслужба слова Зеленського.

Зі свого боку Расмуссен відзначив зусилля глави Української держави, завдяки яким ситуація в Україні залишається в топі світового порядку денного.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак і Расмуссен поінформували президента про плани щодо створення міжнародної робочої групи з питань безпеки та євроатлантичної інтеграції України.

"Володимир Зеленський висловив сподівання, що ця робоча група сприятиме інтеграції нашої країни у євроатлантичний безпековий простір. За його словами, Україна як майбутній член НАТО зможе значно посилити потенціал Альянсу, оскільки українська армія має безцінний досвід ведення повномасштабної війни проти Росії", - наголошується в повідомленні.