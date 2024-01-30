Політика

18:00 30.01.2024

Єрмак і Расмуссен поінформували Зеленського про плани щодо створення міжнародної робочої групи з питань безпеки та євроатлантичної інтеграції України

2 хв читати

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із 12 генеральним секретарем НАТО, засновником компанії Rasmussen Global Андерсом Фогом Расмуссеном, який перебуває з візитом в Україні.

Як повідомляє пресслужба глави Української держави, Зеленський подякував Расмуссену за увагу до питань безпеки та євроатлантичної інтеграції України.

Також президент наголосив на важливості Спільної декларації про підтримку України, схваленої країнами-членами G7 на саміті НАТО у Вільнюсі, і наголосив на необхідності двосторонніх угод про зобов'язання у сфері безпеки відповідно до цієї декларації.

"Дякую вашій з Андрієм Єрмаком групі за допомогу у створенні проєкту Київського безпекового договору, який ліг в основу Вільнюської декларації та передбачає такі серйозні безпекові зобовʼязання. Вже маємо перші результати: з Великою Британією підписано дуже важливий безпековий документ. Триває робота з іншими державами. Сподіваюся на результат найближчим часом", - наводить пресслужба слова Зеленського.

Зі свого боку Расмуссен відзначив зусилля глави Української держави, завдяки яким ситуація в Україні залишається в топі світового порядку денного.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак і Расмуссен поінформували президента про плани щодо створення міжнародної робочої групи з питань безпеки та євроатлантичної інтеграції України.

"Володимир Зеленський висловив сподівання, що ця робоча група сприятиме інтеграції нашої країни у євроатлантичний безпековий простір. За його словами, Україна як майбутній член НАТО зможе значно посилити потенціал Альянсу, оскільки українська армія має безцінний досвід ведення повномасштабної війни проти Росії", - наголошується в повідомленні.

Теги: #расмуссен #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:12 30.01.2024
Єрмак і Расмуссен оголосили про створення робочої групи з безпеки та євроатлантичної інтеграції України

Єрмак і Расмуссен оголосили про створення робочої групи з безпеки та євроатлантичної інтеграції України

20:44 29.01.2024
Зеленський: Потрібна продуктивність із кожним сусідом у Євросоюзі

Зеленський: Потрібна продуктивність із кожним сусідом у Євросоюзі

09:35 29.01.2024
Якщо підтримку США Україні буде припинено, Європа сама не впорається - Зеленський

Якщо підтримку США Україні буде припинено, Європа сама не впорається - Зеленський

19:53 27.01.2024
Зеленський відзначив комунікацію з партнерами щодо активів РФ: За цей місяць ми наблизилися до вирішення

Зеленський відзначив комунікацію з партнерами щодо активів РФ: За цей місяць ми наблизилися до вирішення

00:06 27.01.2024
Зеленський видав указ про створення Всеукраїнської економічної платформи для співробітництва влади та бізнесу

Зеленський видав указ про створення Всеукраїнської економічної платформи для співробітництва влади та бізнесу

23:44 26.01.2024
Зеленський оголосив про створення Всеукраїнської економічної платформи

Зеленський оголосив про створення Всеукраїнської економічної платформи

18:57 26.01.2024
Кулеба обговорив із данським колегою залучення бізнесу в Україну, скоординували кроки на шляху членства України в ЄС і НАТО

Кулеба обговорив із данським колегою залучення бізнесу в Україну, скоординували кроки на шляху членства України в ЄС і НАТО

17:29 26.01.2024
Україна й Данія розпочнуть переговори щодо зобов'язань у безпековій сфері - МЗС

Україна й Данія розпочнуть переговори щодо зобов'язань у безпековій сфері - МЗС

16:01 26.01.2024
У Миколаєві офіційно відкрили офіс посольства Данії - глава МЗС Расмуссен

У Миколаєві офіційно відкрили офіс посольства Данії - глава МЗС Расмуссен

15:53 26.01.2024
Глава МЗС Данії прибув в Україну й відвідав Миколаїв

Глава МЗС Данії прибув в Україну й відвідав Миколаїв

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Єврокомісія вітає погодження країнами ЄС пропозиції щодо використання доходів від заморожених активів РФ

Єрмак і Расмуссен оголосили про створення робочої групи з безпеки та євроатлантичної інтеграції України

Макрон закликав Європу бути готовою узяти на себе провідну роль у підтримці України в разі скорочення допомоги США

За два дні до позачергового саміту ЄС змін позиції Угорщини щодо питання EURO50 млрд для України немає, зазначають у Брюсселі

Угорщина не має наміру й надалі постачати Україні зброю, але надаватиме гуманітарну допомогу - Сіярто

ОСТАННЄ

Єврокомісія вітає погодження країнами ЄС пропозиції щодо використання доходів від заморожених активів РФ

Макрон закликав Європу бути готовою узяти на себе провідну роль у підтримці України в разі скорочення допомоги США

Профільний комітет рекомендує ВР ухвалити законопроєкт про розширення числа співробітників ДБР, яким можна застосовувати вогнепальну зброю під час війни

За два дні до позачергового саміту ЄС змін позиції Угорщини щодо питання EURO50 млрд для України немає, зазначають у Брюсселі

Буданов і Джапарова зустрілися з послом Японії

Блінкен заявив, що задоволений взаємодією між США та їх партнерами в питанні надання допомоги Україні

Угорщина не має наміру й надалі постачати Україні зброю, але надаватиме гуманітарну допомогу - Сіярто

Угорщина готова примножити свої зусилля для настання миру в Україні - Сіярто

Питання підтримки Угорщиною надання Україні допомоги ЄС обговорюватимуть у Брюсселі - Сіярто

Україна та Угорщина зробили потужний крок до зустрічі Зеленського та Орбана - Єрмак

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА