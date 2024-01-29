Політика

18:55 29.01.2024

Україна та Угорщина створять спецкомісію, вона за 10 днів надасть "конкретне розуміння" з питань від Будапешта щодо нацменшин - Кулеба

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Україна та Угорщина створять спецкомісію, вона за 10 днів надасть "конкретне розуміння" з питань від Будапешта щодо нацменшин - Кулеба

Угорщина надала Україні перелік питань щодо захисту прав угорської меншини, і за 10 днів спеціальна комісія надасть на розгляд урядів обох країн "конкретне розуміння", що із зазначеного списку потребує вирішення або вже врегульовано, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ми домовилися про одну просту річ. Ми попросили угорську сторону надати нам вичерпний перелік питань, які в неї є щодо захисту прав людей, які належать до національних меншин. Ми цей перелік отримали. Ми домовилися, що під егідою двох міністерств закордонних справ ми зберемо спеціальну комісію, яка має одне дуже просте завдання: за 10 днів вона має подати на розгляд урядів обох країн конкретне розуміння, як і що з того переліку питань, які ми отримали, потребує вирішення або вже врегульоване, щоб ми внесли остаточну ясність", - сказав Кулеба на пресконференції в Ужгороді в понеділок.

Він наголосив, що українська та угорська сторони зійшлися в тому, що хочуть урегулювати питання прав нацменшин, і цій темі було присвячено значну частину зустрічі в Ужгороді.

"Тема, яку ми найбільше обговорювали - це тема прав національних меншин", - сказав Кулеба. - "Ця історія, так би мовити, "з бородою". Дуже давня. Ми "відмотали" її до самого початку. Ми зійшлися на позиціях, що ми хочемо це питання врегулювати сумлінно - з обох сторін", - заявив Кулеба.

Як зазначив очільник українського МЗС, "якщо ми рухалися раніше з питань нацменшин у контексті ухвалення рішень щодо членства України в ЄС, то тепер ми хочемо мати цю дискусію на двосторонньому рівні для того, щоб остаточно врегулювати питання, яке принципово вже вирішене в інтересах усіх нацменшин в Україні, зокрема угорської", - зазначив він.

Як повідомив, зі свого боку, Петер Сіярто під час пресконференції, Угорщина передала Україні список запитань з 11 пунктів, за якими хотіла б отримати уточнення щодо прав угорської нацменшини.

Як повідомлялося, 29 січня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, керівник Офісу президента Андрій Єрмак і міністр зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петер Сіярто провели переговори в Ужгороді.

Теги: #угорщина #кулеба #сіярто

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