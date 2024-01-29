Політика

18:46 29.01.2024

Переговори Кулеби та Єрмака із Сіярто тривали понад 6 годин - МЗС

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Переговори Кулеби та Єрмака із Сіярто тривали понад 6 годин - МЗС

Переговори міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, керівника Офісу президента Андрія Єрмака та міністра зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петера Сіярто в Ужгороді тривали понад шість годин.

"6 годин і 10 хвилин - саме стільки тривали переговори міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, керівника Офісу президента Андрія Єрмака та міністра зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петера Сіярто в Ужгороді", - повідомляє пресслужба МЗС України в телеграм-каналі.

Кулеба за підсумками переговорів заявив, що "немає жодних питань, які не можуть бути вирішені чи врегульовані у двосторонньому діалозі".

Міністр також подякував угорській стороні за гуманітарну допомогу, яку вона надає Україні, прихисток українських громадян, зокрема дітей, і лікування поранених українських військовослужбовців в Угорщині.

 

Теги: #мзс #сійярто

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