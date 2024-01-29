Нардепи хочуть створити тимчасову спецкомісію ВР щодо Києва

Народні депутати ініціюють створення тимчасової спеціальної комісії (ТСК) Верховної Ради про функціонування столиці України під час воєнного стану, повідомив парламентарій Віталій Безгін (фракція "Слуга народу").

"Ми ініціюємо створення тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради щодо Києва, щодо його функціонування під час воєнного стану", - повідомив Безгін на брифінгу в понеділок.

За його словами, члени ТСК разом з експертами максимально проаналізують наявні в Києві проблеми й запропонують варіанти їх вирішення.

"Якщо рішення не може сформувати сама київська влада, то ми запрошуємо її зробити це на майданчику парламенту. І, звісно, ці речі стосуватимуться не лише державного управління, а й критичної інфраструктури, містобудування, планування цієї сфери", - зазначив Безгін.

Він повідомив, що усім фракціям Верховної Ради надіслано листи з проханням визначитися з кандидатурами членів ТСК.

"Чому це важливо? Тому що ми проти політичних ігор навколо цієї теми. Ми хочемо, щоб було представництво всіх суб'єктів, щоб усі політичні сили парламенту розділили цю відповідальність. Ну а якщо хтось не розділить, це буде вже безпосередньо їхнє рішення", - зазначив народний депутат.

Він також наголосив, що в роботі ТСК потрібна участь і представників київської міської влади.

"Безумовно, ми постараємося долучити їх до всіх ініціатив на майданчику ТСК. Далі знову ж таки вся справа безпосередньо в їхньому рішенні. Або вони готові співпрацювати з центральною владою, конструктивно й розумно розробляти рішення, або ми знову почуємо гасла про утиск самоврядування в столиці та переведення всього в політичну площину", - сказав Безгін.

Він також сказав, що предметом аналізу ТСК стане й робота Київської міської військової адміністрації.

"Мені як людині, яка живе в Києві, незрозуміло взагалі, чим вона займається. У принципі, щодо КМДА (Київська міська державна адміністрація - ІФ-У) також незрозуміло... Тому я думаю, що, крім Віталія Володимировича (мер Києва Віталій Кличко - ІФ-У), пана Попка (голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко - ІФ-У) ми також обов'язково запросимо", - підсумував Безгін.