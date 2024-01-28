ФРН також призупиняє виділення коштів у фонд БАПОР

Німеччина оголосила в неділю про тимчасове припинення фінансування Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт (БАПОР) через повідомлення про те, що деякі члени агентства причетні до нападу ХАМАС на Ізраїль.

"До кінця розслідування Німеччина в координації з іншими країнами-донорами призупиняє виділення нових коштів до фонду БАПОР у Газі", - ідеться в повідомленні, поширеному зовнішньополітичним відомством Німеччини в соцмережі Х.

Водночас у німецькому МЗС зазначили, що "країна продовжить надання гуманітарної допомоги каналами Червоного Хреста і Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ)".

У Парижі зі свого боку заявили, що, хоча "Франція і не планувала нових платежів до фонду БАПОР у першому півріччі 2024 року, про те, які дії вживати, коли настане час, вона вирішить спільно з ООН і основними донорами".

"Інформація про причетність співробітників БАПОР до атаки 7 жовтня має винятково серйозний характер. Вона підтверджує гостру необхідність вжиття швидких і рішучих заходів для того, щоб агентство зосередилося на виконанні мандата в дусі, позбавленому закликів до ненависті або насильства. Ми очікуємо, що розпочате розслідування проллє світло на те, що сталося, і супроводжуватиметься конкретними заходами, які буде швидко реалізовано", - йдеться в повідомленні МЗС Франції.

У БАПОР раніше заявили, що почали розслідування щодо кількох співробітників після того, як ізраїльська сторона звинуватила їх у причетності до атаки на Ізраїль 7 жовтня. За словами генерального комісара БАПОР Філіпа Ладзаріні, підозрюваних у причетності до нападів ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня вже звільнено.

Раніше низка країн, зокрема Австралія, Велика Британія, Італія, Канада, Нідерланди, Фінляндія, оголосили про призупинення або замороження виділення коштів у фонд БАПОР.

7 жовтня 2023 року угруповання ХАМАС здійснило напад на Ізраїль. У відповідь Ізраїль почав військову операцію проти ХАМАС у Секторі Гази.