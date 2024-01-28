Дохід Зеленського та членів його родини у 2022 році становив менше ніж 3,7 млн грн - декларація

Доходи президента України Володимира Зеленського та членів його родини, згідно з декларацією за 2021 рік, становили 10 млн 824 тис. 507 грн, повідомляють на сайті глави держави в неділю з посиланням на декларацію президента про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2021 і 2022 роки.

Із загального доходу родини Зеленського 2021 року 5 млн 359 тис. 600 грн становив дохід від продажу облігацій внутрішньої державної позики. В іншому дохід складався із заробітної плати, відсотків банку і доходу від надання нерухомості в оренду, загалом 5 млн 464 тис. 907 грн.

Повідомляють, що дохід родини президента 2021 року порівняно з 2020 роком скоротився на 11 млн 922 тис. 320 грн. Залишок грошових коштів родини глави держави до кінця 2021 року також зменшився, ідеться в повідомленні.

Згідно з декларацією за 2022 рік, доходи Зеленського та членів його родини становили 3 млн 692 тис. 683 грн, а залишок грошових коштів родини глави держави до кінця 2022 року скоротився майже на 1 млн 800 тис. грн.

"Доходи родини Президента за 2022 рік зменшилися у зв’язку з тимчасовим припиненням договорів оренди на території України внаслідок початку повномасштабної агресії Росії проти нашої країни", - ідеться в повідомленні.

Також зазначається, що Зеленський продовжує залишатися власником низки торговельних марок. У 2021 році завершився процес реєстрації 22 торговельних марок, що розпочався до його обрання на посаду президента.

Інших змін у 2021 і 2022 роках щодо активів, нерухомого майна, транспортних засобів тощо не відбулося, зазначається в повідомленні.