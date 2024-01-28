Вірменії необхідно змінити уявлення про безпеку, колишні ідеї зіграли згубну роль - Пашинян

Вірменії необхідно диверсифікувати відносини у сфері безпеки і переглянути уявлення щодо неї, заявив прем'єр-міністр республіки Нікол Пашинян.

"Нам необхідно переосмислити нашу стратегію у сфері безпеки. Необхідно голосно і прямо визнати, що вкорінені в нас ідеї про системи безпеки і формули їх функціонування зіграли згубну гру для республіки Вірменія, і немає іншого виходу, окрім диверсифікації відносин у сфері безпеки", - сказав Пашинян у неділю на заході з нагоди відзначення 28 січня Дня армії.

За його словами, Вірменія йде цим шляхом. "Ми перебуваємо на шляху придбання нової та сучасної зброї і техніки, і за останні роки уряд підписав контракти на закупівлю зброї та боєприпасів на суму кілька мільярдів доларів", - заявив Пашинян.

Він наголосив, що Вірменія не має територіальних претензій, окрім своєї суверенної території, і ніхто не може претендувати на землі республіки.

"Ми готові дати міцні й незворотні гарантії, але очікуємо аналогічних гарантій і від інших... Дзеркальне виведення військ дозволить перевести всі території Азербайджанської РСР під контроль Азербайджану, а всі території Вірменської РСР - під контроль Вірменії", - заявив Пашинян.