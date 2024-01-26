Політика

18:57 26.01.2024

Кулеба обговорив із данським колегою залучення бізнесу в Україну, скоординували кроки на шляху членства України в ЄС і НАТО

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Кулеба обговорив із данським колегою залучення бізнесу в Україну, скоординували кроки на шляху членства України в ЄС і НАТО

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив із данським колегою Ларсом Лекке Расмуссеном у Миколаєві залучення бізнесу в Україну, також вони скоординували подальші кроки на шляху членства України в ЄС і НАТО.

"Данія є однією з передових країн з погляду створення сприятливих умов для розвитку спільних бізнес-проєктів між компаніями та інвесторами з Данії та українськими компаніями. Сьогодні ми з Ларсом, зокрема, обговорювали, як ми разом поширюватимемо цей успішний досвід Данії на інші країни, як ми їх заохочуватимемо, щоб їхній бізнес приходив в Україну, створював робочі місця, створював підприємства і допомагав нам розвивати нашу економіку навіть за умов повномасштабного вторгнення", - сказав Кулеба на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Данії Ларсом Лекке Расмуссеном у Миколаєві.

Він наголосив, що йдеться не лише про повоєнне відновлення України.

"Ми говоримо про те, що можна й потрібно робити вже зараз. Данія вже має успішні бізнес-проєкти з Миколаївською областю, і це показує, що можна й потрібно робити бізнес із Україною навіть зараз", - додав Кулеба.

Глави МЗС України та Данії також обговорили підготовку до саміту НАТО у Вашингтоні.

"Говорили про НАТО. Це теж тема, щодо якої ми скоординували кроки, бо попереду влітку саміт НАТО у Вашингтоні, а готуватися до нього треба вже зараз. І власне над цим ми вже й працюємо", - сказав Кулеба.

Окремо міністри "проговорили ретельно наш графік подій на шляху до членства України в Європейському Союзі", зазначив Кулеба.

"Тут ми маємо Данію як нашого непохитного друга й адвоката на рівні ЄС", - додав він.

Теги: #расмуссен #данія #кулеба

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