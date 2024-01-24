Парламент Туреччини схвалив членство Швеції в НАТО

Парламент Туреччини у вівторок проголосував за схвалення заявки Швеції на членство в НАТО.

Як передає CNN, із 346 членів парламенту, що проголосували, 287 висловилися за приєднання Швеції, а 55 проголосували проти нього. Ще четверо утрималися від голосування.

Голосування стало другим кроком у процесі ратифікації Туреччини після того, як парламентська комісія із закордонних справ схвалила заявку минулого місяця. Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган тепер може підписати протокол, надавши йому чинності закону.

Таким чином, тепер Угорщина стане єдиною державою-членом, яка ще не ратифікувала вступ Швеції.