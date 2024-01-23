Глави МЗС країн ЄС підтримали план запровадження податку на прибуток від заморожених активів РФ - ЗМІ

У Євросоюзі відзначають прогрес у реалізації плану із запровадження податку на прибуток від заморожених активів РФ, повідомляє у вівторок Bloomberg із посиланням на джерела.

"ЄС рухається вперед із планом запровадити податок на непередбачуваний прибуток від заморожених активів російського Центрального банку, не вдаючись при тому до прямого вилучення блокованих коштів", - інформує агентство.

За словами його співрозмовників, напередодні глави МЗС країн ЄС висловили політичну підтримку ідеї запровадити таке оподаткування. Очікується, що постпреди Союзу обговорять це питання пізніше на тижні.

Bloomberg пише, що група країн, зокрема Німеччина, дали чітко зрозуміти, що виступають проти конфіскації самих російських активів.

Зазначається, що при цьому навіть процес узгодження оподаткування просувався повільно, оскільки кілька держав-членів ЄС і Європейський центральний банк занепокоєні потенційним впливом такого рішення на стабільність євро.

Напередодні глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що в Союзі домовилися про перехід до фінального етапу роботи над можливістю використовувати на потреби України доходи від заморожених російських активів.

"У нас є політична угода, щоб завершити роботу щодо основ пропозиції, яку ми висунули в грудні, з фокусом на доходах від заморожених активів", - сказав він, виступаючи після Ради ЄС на рівні глав МЗС.

Боррель додав, що наразі йдеться саме про можливість використання податку на прибуток від активів, а не про самі заморожені активи.

У грудні Єврокомісія підготувала пропозицію щодо використання податку на доходи від заморожених коштів РФ для допомоги Україні.

За даними ЗМІ, понад 200 млрд євро заблокованих активів Росії перебувають у ЄС, причому значна частина - у Бельгії в міжнародного депозитарію Euroclear.

У жовтні 2023 року влада Бельгії оголосила, що створить фонд для України в 1,7 млрд євро за рахунок оподаткування доходів активів РФ. ЄС у березні 2022 року ухвалив рішення заморозити російські активи в країнах Євросоюзу.