Політика

16:35 22.01.2024

Туск: Коли хтось із європейських лідерів не хоче бачити Україну в НАТО, то це послаблює безпеку його власної держави

2 хв читати
Туск: Коли хтось із європейських лідерів не хоче бачити Україну в НАТО, то це послаблює безпеку його власної держави

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що позиція деяких європейських лідерів, які не хочуть бачити Україну в НАТО, послаблює безпеку їхніх власних держав.

"Ніхто не сумнівається ні в Польщі, ні в Європі, ні в НАТО, що сьогодні українська армія є однією з найбільш підготовлених у світі до збройних дій, на жаль. Тому що війна змусила до таких змін", - заявив Туск під час спільного з президентом України Володимиром Зеленським спілкування з українськими студентами.

При цьому він зауважив, що ключовою проблемою зараз є не оцінка саме української армії.

"Ми, поляки, добре розуміємо, що таке російська агресія і який це виклик... Кожен нормальний політик хотів би мати українську армію в організації, яка відповідає за безпеку його держави, - в НАТО. І НАТО було б, зрозуміло, набагато сильнішим, якби Україна стала членом альянсу. І, між іншим, польський уряд переконує всіх скептиків, що це в інтересах кожного члена НАТО і що необхідно, щоб Україна якомога швидше стала членом НАТО", - сказав прем'єр-міністр.

За словами Туска, "самих поляків не потрібно переконувати в цьому, тому що ми в Польщі добре знаємо, що безпека Польщі залежить прямо від того, як завершиться війна Росії проти України".

"Звичайно, багато людей у Польщі замислюється над тим, якими будуть наслідки входження України до ЄС і до НАТО. Є якісь розхожі інтереси, буває часом об'єктивний конфлікт інтересів. Ви чули, як транспортні фірми блокували пункти перетину кордону, була проблема зерна, тому що польські фермери побоювалися конкуренції, але ми намагаємося, щоб такі проблеми вирішувалися", - зазначив він.

Якщо ж, як наголосив польський прем'єр, ідеться про фундаментальні питання, пов'язані з безпекою України, Польщі, Європи та всього вільного світу, НАТО, то в інтересах цього світу, щоб Україна ввійшла до НАТО.

"Це очевидний шлях до зміцнення безпеки всього вільного світу. І я сподіваюся, що ця правда торкнеться всіх без винятку", - додав Туск.

"Якщо ти член НАТО, а я це доводжу одному європейському прем'єр-міністру, який кілька днів тому сказав, що він не хоче, щоб Україна стала членом НАТО. Хтось, хто є прем'єр-міністром європейської держави і не хоче України в НАТО, по-моєму, послаблює безпеку власної держави. І слід, щоб усі це зрозуміли. Хочеться безпечної Польщі, Угорщини, Німеччини, Франції, Словаччини, Румунії. Отже, в їхніх інтересах, щоб Україна була в НАТО", - резюмував він.

Теги: #нато #туск

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:18 22.01.2024
Путін нічого цікавого сказати світу не може - Туск

Путін нічого цікавого сказати світу не може - Туск

17:10 22.01.2024
Польща надала Україні військової допомоги майже на $3,5 млрд від початку повномасштабної війни - Шмигаль

Польща надала Україні військової допомоги майже на $3,5 млрд від початку повномасштабної війни - Шмигаль

16:11 22.01.2024
Перемогти Росію можна буде тоді, коли всі країни НАТО повністю будуть на боці закінчення війни - Зеленський

Перемогти Росію можна буде тоді, коли всі країни НАТО повністю будуть на боці закінчення війни - Зеленський

16:03 22.01.2024
Ніхто у світі не може не бачити, що в Україні добро бореться зі злом - Туск

Ніхто у світі не може не бачити, що в Україні добро бореться зі злом - Туск

15:40 22.01.2024
Україна та Польща розпочнуть роботу над угодою щодо гарантій безпеки - Зеленський

Україна та Польща розпочнуть роботу над угодою щодо гарантій безпеки - Зеленський

14:49 22.01.2024
Є новий оборонний пакет від Польщі - Зеленський про підсумки переговорів із Туском

Є новий оборонний пакет від Польщі - Зеленський про підсумки переговорів із Туском

11:56 22.01.2024
Туск у Києві: Для мене дуже важливо створити відчуття, що Польща - найнадійніший союзник України в зіткненні зі злом

Туск у Києві: Для мене дуже важливо створити відчуття, що Польща - найнадійніший союзник України в зіткненні зі злом

09:54 22.01.2024
До Києва з візитом прибув прем'єр-міністр Польщі

До Києва з візитом прибув прем'єр-міністр Польщі

21:17 17.01.2024
Україна закликала НАТО збільшити постачання зброї

Україна закликала НАТО збільшити постачання зброї

21:34 16.01.2024
Залужний поінформував про ситуацію на фронті голову Військового комітету НАТО

Залужний поінформував про ситуацію на фронті голову Військового комітету НАТО

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна та Польща розпочнуть роботу над угодою щодо гарантій безпеки - Зеленський

Київ - на заяву Фіцо: Не може бути компромісу щодо територіальної цілісності - ні України, ні Словаччини, ні будь-якої іншої країни

Є новий оборонний пакет від Польщі - Зеленський про підсумки переговорів із Туском

Україна у відносинах із Китаєм готова до вирішення питань, що дісталися з минулого - Єрмак

Зеленського турбують заяви Трампа про припинення війни за 24 години

ОСТАННЄ

Київ - на заяву Фіцо: Не може бути компромісу щодо територіальної цілісності - ні України, ні Словаччини, ні будь-якої іншої країни

Віталій Кличко привітав з Днем Соборності

69% респондентів уважають, що українці йдуть шляхом до згуртованої політичної нації - КМІС

Україна у відносинах із Китаєм готова до вирішення питань, що дісталися з минулого - Єрмак

Ситуація з тиском на журналістів і бізнес потребує негайного втручання президента, вважає Порошенко

Зеленського турбують заяви Трампа про припинення війни за 24 години

Зустріч прем'єрів України та Словаччини відбудеться в середу, 24 січня, в Ужгороді

Оборонна війна призведе до заморозки конфлікту - Єрмак

Сунак і Шольц обговорили питання подальших поставок зброї Україні - канцелярія британського прем'єра

Війна РФ проти України триватиме ще щонайменше два роки, обидві сторони занадто виснажені - розвідка США

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА