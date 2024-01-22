Туск: Коли хтось із європейських лідерів не хоче бачити Україну в НАТО, то це послаблює безпеку його власної держави

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що позиція деяких європейських лідерів, які не хочуть бачити Україну в НАТО, послаблює безпеку їхніх власних держав.

"Ніхто не сумнівається ні в Польщі, ні в Європі, ні в НАТО, що сьогодні українська армія є однією з найбільш підготовлених у світі до збройних дій, на жаль. Тому що війна змусила до таких змін", - заявив Туск під час спільного з президентом України Володимиром Зеленським спілкування з українськими студентами.

При цьому він зауважив, що ключовою проблемою зараз є не оцінка саме української армії.

"Ми, поляки, добре розуміємо, що таке російська агресія і який це виклик... Кожен нормальний політик хотів би мати українську армію в організації, яка відповідає за безпеку його держави, - в НАТО. І НАТО було б, зрозуміло, набагато сильнішим, якби Україна стала членом альянсу. І, між іншим, польський уряд переконує всіх скептиків, що це в інтересах кожного члена НАТО і що необхідно, щоб Україна якомога швидше стала членом НАТО", - сказав прем'єр-міністр.

За словами Туска, "самих поляків не потрібно переконувати в цьому, тому що ми в Польщі добре знаємо, що безпека Польщі залежить прямо від того, як завершиться війна Росії проти України".

"Звичайно, багато людей у Польщі замислюється над тим, якими будуть наслідки входження України до ЄС і до НАТО. Є якісь розхожі інтереси, буває часом об'єктивний конфлікт інтересів. Ви чули, як транспортні фірми блокували пункти перетину кордону, була проблема зерна, тому що польські фермери побоювалися конкуренції, але ми намагаємося, щоб такі проблеми вирішувалися", - зазначив він.

Якщо ж, як наголосив польський прем'єр, ідеться про фундаментальні питання, пов'язані з безпекою України, Польщі, Європи та всього вільного світу, НАТО, то в інтересах цього світу, щоб Україна ввійшла до НАТО.

"Це очевидний шлях до зміцнення безпеки всього вільного світу. І я сподіваюся, що ця правда торкнеться всіх без винятку", - додав Туск.

"Якщо ти член НАТО, а я це доводжу одному європейському прем'єр-міністру, який кілька днів тому сказав, що він не хоче, щоб Україна стала членом НАТО. Хтось, хто є прем'єр-міністром європейської держави і не хоче України в НАТО, по-моєму, послаблює безпеку власної держави. І слід, щоб усі це зрозуміли. Хочеться безпечної Польщі, Угорщини, Німеччини, Франції, Словаччини, Румунії. Отже, в їхніх інтересах, щоб Україна була в НАТО", - резюмував він.