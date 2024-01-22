Київ - на заяву Фіцо: Не може бути компромісу щодо територіальної цілісності - ні України, ні Словаччини, ні будь-якої іншої країни

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у відповідь на заяву прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо заявив, що не може бути компромісу щодо територіальної цілісності, й закликав спільними зусиллями наближати українську перемогу.

"Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо: "Має бути якийсь компроміс. Чому вони (українці -ІФ-У) очікують, що росіяни підуть із Криму, Донбасу й Луганська? Це нереально". - Не може бути компромісу щодо територіальної цілісності. Ні України, ні Словаччини, ні будь-якої іншої країни", - написав спікер у фейсбуці.

У МЗС наголосили, що Україна і партнери докладають зусиль "задля виведення росіян із Криму, Донбасу та Луганська, щоб вони не пішли далі, зокрема і до Кошицького, Пряшівського та інших словацьких країв".

"Давайте говорити відверто: без безпеки в Україні не буде безпеки ні в Словаччині, ні в Європі загалом. Маємо спільними зусиллями наближати українську перемогу", - написав Ніколенко.

Раніше в суботу прем'єр-міністр Словаччини Фіцо заявив, що єдиний спосіб покласти край війні Росії проти України - це віддати частину своєї території окупантам, і підтвердив свою незгоду з членством України в НАТО.

"Має бути якийсь компроміс", - сказав Фіцо в суботу словацькому RTVS.