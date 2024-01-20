Політика

16:30 20.01.2024

Зустріч прем'єрів України та Словаччини відбудеться в середу, 24 січня, в Ужгороді

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Зустріч прем'єрів України та Словаччини відбудеться в середу, 24 січня, в Ужгороді

Зустріч прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля і прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо відбудеться в середу, 24 січня, в Ужгороді, повідомляє словацьке видання Denník N у суботу.

"...у середу вранці я в Україні зі Шмигалем", - заявив Фіцо, розповідаючи про свої робочі плани на майбутній тиждень.

Видання повідомляє, що "Фіцо зустрінеться з прем'єр-міністром України в Ужгороді".

Як зазначається, на початку грудня вже відбулася телефонна розмова Фіцо з українським колегою. Зміст телефонної розмови він тоді резюмував у статусі у Facebook, заявивши, що "унеможливлює постачання зброї", але "підтримує європейську перспективу України та Молдови, але разом із країнами західних Балкан". Фіцо також заявив, що Словаччина зацікавлена "в допомозі Україні в гуманітарній і цивільній сфері".

Також повідомляється, що Фіцо відзначив небажання української сторони проводити пресконференцію.

Минулого тижня повідомлялося, що прем'єр-міністр України Шмигаль також анонсував зустріч із прем'єр-міністром Словаччини Фіцо найближчими тижнями, щоб "обговорити всі нагальні питання і зняти можливі перешкоди на шляху до реалізації Ukraine Facility".

Джерело: https://dennikn.sk/3785673/fico-sa-stretne-s-ukrajinskym-premierom-v-uzhorode-opozicnu-obstrukciu-chce-denifitivne-vyriesit-nonstop-rokovanim/?ref=tit1

Теги: #фіцо #шмигаль

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