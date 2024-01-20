Оборонна війна призведе до заморозки конфлікту - Єрмак
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак вважає, що оборонна війна призведе до заморожування конфлікту.
"Нереально вести оборонну війну. Перехід до оборонної позиції часто призводить до заморожування конфлікту. Ми це бачили з 2014 року. Ми ніколи не погодимося на заморожений конфлікт із Путіним", - сказав він в інтерв'ю Le Figaro, опублікованому в суботу.
"Рішення - не в тому, щоб зупинитися, а в тому, щоб бути реалістами, бути сильними, бути разом із нашими партнерами і не зупинятися", - сказав він.
Єрмак назвав брак людей і ресурсів на фронті, "безумовно, проблемою", яку "немає сенсу приховувати".
"Деяким солдатам потрібен відпочинок. Багато хто перебуває на передовій уже два роки. Уряд і Генштаб працюють над новим законом про мобілізацію, який незабаром буде подано до парламенту. І над реалістичною військовою стратегією. Перехідний період усе ще триває", - сказав керівник Офісу президента.