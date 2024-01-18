Політика

20:20 18.01.2024

Усі українські дипломати мають активізувати роботу з партнерами, щоб ті активніше реагували на кожен випадок обходу Росією санкцій

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Усі українські дипломати мають активізувати роботу з партнерами, щоб ті активніше реагували на кожен випадок обходу Росією санкцій

Президент України Володимир Зеленський закликав усіх дипломатичних представників України активізувати роботу з державами-партнерами, щоб ті активніше реагували на кожен випадок обходу Росією санкцій.

"Продовжуємо нашу роботу з партнерами щодо санкцій проти Росії - їхньої повної дії. Усі наші дипломатичні представники мають активізувати свою роботу, щоб і партнери реагували активніше на кожен випадок обходу санкцій Росією. Це не просто абстрактне питання. Це про те, як держава-терорист виготовляє зброю, зокрема ракети", - заявив він у відеозверненні.

Як наголосив Зеленський, у всіх російських ракетах є десятки критично важливих компонентів, вироблених за кордоном, і багато з них - компаніями з вільного світу.

"Сьогодні була відповідна доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки України Олександра Литвиненка. Чіткі факти. Тому блокувати шляхи обходу Росією санкцій - це буквально блокувати терор. Я вдячний усім партнерам, які це розуміють, і кожному і кожній у світі, хто допомагає нам у відповідній роботі", - сказав президент.

 

 

 

Теги: #робота #дипломати #активізація

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