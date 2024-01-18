Сенат наступного тижня розгляне питання фінансування України

Лідер республіканської меншості в Сенаті Мітч Макконнелл очікує, що сенатори розглянуть двопартійну угоду про фінансування України та безпеку кордонів наступного тижня, повідомляє The Hill.

Зазначається, що пакет включатиме понад $60 млрд. допомоги для України, $14 млрд. для Ізраїлю та $14 млрд. на допомогу в охороні кордону та захисту від мігрантів, які прибувають до країни з Півдня.

"Я припускаю, що ми, швидше за все, розглянемо це питання в Сенаті наступного тижня", - сказав Макконнелл.

За його словами, порядок денний Сенату контролюють демократи. Однак він упевнений, що учасники переговорів оприлюднять угоду про безпеку кордонів у найближчі кілька днів.

Лідери Республіканської партії кажуть, що каменем спотикання залишається розбіжність щодо повноважень президента Джо Байдена щодо умовно-дострокового звільнення мігрантів, затриманих на південному кордоні країни.

У той же час, за словами Макконнелла, республіканські законодавці не повинні упустити можливість ухвалити низку законів, спрямованих на усунення загроз національній безпеці, реформування законодавства про надання притулку та повноважень адміністрації з висилки мігрантів з країни.

"Це унікальна можливість досягти чогось у розділеному уряді, чого б не було за єдиного уряду", - сказав лідер республіканців у Сенаті.

Макконнелл також визнав, що адміністрації Байдена і демократам у Сенаті доведеться поступитися питанням умовно-дострокового звільнення нелегальних мігрантів, але висловив упевненість, що обидві сторони врешті-решт знайдуть компроміс.

"Ми сподіваємося отримати надійний пакет за кордоном. Я очікую, що він буде перед нами наступного тижня", - сказав він.

У той же час Макконнелл не виключив, що навіть якщо республіканці візьмуть контроль над Білим домом, Сенатом і Палатою представників після виборів 2024 року, вони, швидше за все, не зможуть провести реформи у сфері безпеки кордонів, адже демократи заблокують їх у Сенаті, де для ухвалення більшості законів потрібні 60 голосів.

Лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер підтримав упевненість Макконнелла у якнайшвидшому досягненні угоди, заявивши, що "ми ближче, ніж будь-коли були".

"Вперше я налаштований оптимістично. Вперше я думаю, що шанси на укладення угоди в Сенаті більші, ніж на те, що вона не буде укладена", - сказав він і додав, що "це хороша новина".

За словами Шумера, демократи в Сенаті влаштували своєму головному переговорнику, сенатору Крісу Мерфі, "бурхливі оплески" за те, що наближення прийняття пакета до завершення переговорів.

"Прийняття додаткового пакету - одна з найважчих речей, які Сенат робив за довгий час, але ми повинні завершити цю роботу. Україна вже страждає на брак озброєнь, і якщо Україна капітулює, ми страждатимемо від наслідків не місяцями, а роками", - сказав він. він.

У той же час Макконнелл визнав, що республіканці в Сенаті не впевнені, чи зможе якась двопартійна угода пройти через Палату представників, де речник республіканець Майк Джонсон перебуває під постійним тиском консервативних колег.

"Я не знаю, що зробить Палата представників. Ми працюємо над тим, щоб спробувати вивести з Сенату пакет, який би стосувався національної безпеки і безпеки кордонів у спосіб, що заслуговує на довіру", - сказав Макконненел.