Зеленський: Що робитиме Трамп, якщо Путін після України не зупиниться?

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи слова американського експрезидента Дональда Трампа, який балотується на вибори, про те, що він швидко завершить війну в Україні, поставив зустрічне запитання, зокрема, що робитиме Трамп, якщо президент Росії після України не зупиниться.

"Дональд Трамп сказав: "я можу призупинити війну, я сяду з Путіним і Зеленським за стіл"... Я не бачив цього відео, але я так розумію, що була якась конференція, і він сказав, що, якщо Путін не зупиниться, то він (Трамп - ІФ-У) передасть більше озброєння Україні. Якщо ж Україна не зупиниться, то забере якісь запаси", - сказав він на зустрічі з Міжнародною медіарадою в Давосі.

За словами Зеленського, питання полягає в такому: "навіть якщо Трамп нас не підтримує, уявімо, що ми не погодимося віддати наші території, тоді Дональд Трамп припинить допомогу нам і Путін, скажімо, окупує нас через певний період".

"Тоді запитання, що робитиме Трамп після цього, якщо після України Росія окупує країну НАТО?", - запитав президент.

"Тобто, він вирішив, що, якщо не заморожувати конфлікт, якщо дозволити Путіну зайти повністю в Україну, тоді він зупиниться. Але Путін не зупиниться. То що робитиме Дональд Трамп у США після цього? Тому що в такому разі це означає, що Європа програла і втратила найбільшу і найпотужнішу армію в Європі, тому що вона втратила Україну", - резюмував Зеленський.

Раніше Зеленський пропонував Трампу надати свій конкретний "мирний план" щодо України, якщо той у нього є. Зеленський також наголошував, що Україна не готова віддавати свої території.