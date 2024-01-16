Слід забути, що в нашому світі можуть існувати локальні війни - виступ Єрмака в Давосі

Світу пора забути, що на планеті можуть існувати локальні війни, оскільки російська агресія в Україні впливає і на інші країни, заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі у вівторок.

"Думаю, слід забути, що в нашому світі можуть існувати локальні війни. Агресія Росії проти України і вся криза, яка проявилася внаслідок продовольчих, екологічних, гуманітарних наслідків говорить про те, що країни на інших континентах сьогодні відчувають вплив цієї війни. Найбільшої війни в Європі після Другої світової війни", - заявив Єрмак.

Він також позитивно оцінив підписану напередодні між Києвом і Лондоном угоду про безпекову співпрацю, однак зазначив: "Необхідно розуміти - що раніше це відбуватиметься, то, можливо, раніше ми зможемо запобігати агресії і жертвам".

Глава Офісу президента України, крім того, констатував, що будь-який заморожений конфлікт підштовхує до нової війни.

"Це означає, що всі ці Мінські угоди і ця партія зі 100 раундів переговорів у Нормандському форматі, Росія була готова до агресій... Росія ніколи не зупинить війну з власної волі. Це означає, що для цього Україні потрібно перемогти. І це 100%", - сказав він.

Також, на думку Єрмака, війна Росії проти України показала, що більшість людей світу дуже швидко зробили вибір на користь України.

"Це дуже добре, що більшість людей світу, прості люди дуже швидко роблять вибір - у бік добра, а не на бік зла. Це означає, що нам більше потрібна політика цінностей, ніж реальна політика", - резюмував він.