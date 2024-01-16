Політика

20:27 16.01.2024

Економіст Рубіні пропонує Україні розглянути можливість припинення вогню з поточною лінієюї фронту

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Економіст Рубіні пропонує Україні розглянути можливість припинення вогню з поточною лінієюї фронту

Сценарій припинення вогню за поточної лінії фронту, в якому президента Росії Володимира Путіна змусять погодитися на нього Китай і країни Глобального Півдня, а ЄС і НАТО дадуть Києву гарантії безпеки та реальні перспективи вступу, є оптимальним для України за умов її поточної міжнародної фінансової та військової підтримки і реальної оцінки її перспектив, вважає відомий економіст Нуріель Рубіні.

"І тоді ви зможете почати відновлювати свою країну, станете частиною Європи, в кінцевому підсумку станете частиною НАТО. І, зрештою, ви знаєте, Росія є країною, яка перебуває в занепаді - в економічному, соціальному та політичному плані. Усе вибухне. Це може тривати п'ять років, може тривати 10 років, і, можливо, десь у майбутньому ви зможете повернути собі решту своєї землі", - таку думку висловив він під час дискусії "Глобальні загрози від війни Росії і Формула миру президента Зеленського", організованої Фондом Віктора Пінчука на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Рубіні вважає, що нинішня політична ситуація в США, а також обмеження в ЄС, як-от, наприклад, Угорщина, не дають змоги Україні розраховувати, що їй буде надано додаткову економічну й військову допомогу в необхідних розмірах.

"Але навіть якби були гроші, є ще одне вузьке місце. Нині у світі недостатньо зброї для всіх конфліктів, з якими доводиться боротися. Це не лише Росія та Україна. Це те, що відбувається на Близькому Сході. США мають передати її Тайваню, відновити свої сили на Гуамі та Окінаві. У буквальному сенсі не вистачає боєприпасів, щоб дати всім можливість битися й захищати все, що ви хочете", - додав він.

На думку економіста, з огляду на результати контрнаступу 2023 року й вибудувану Росією оборону ймовірність успіху майбутнього контрнаступу, що буде пов'язаний із новими жертвами, руйнуванням інфраструктури та втратами економіки, невелика, а скоріше навіть можливе просування російських військ з урахуванням побудованої ними військової економіки.

Водночас Рубіні зазначив, що неможливість розв'язати нині ситуацію військовим шляхом не повинна змусити Україну відмовитися від своїх цілей щодо відновлення територіальної цілісності в довгостроковій перспективі.

Він наголосив, що хороша новина полягає в початку переговорів про членство України в ЄС, що означає значні інвестиції в разі припинення війни, зокрема і зі США, реструктуризацію боргу, а згодом до коштів на відновлення можуть додатися і $300 млрд заморожених російських активів.

Економіст визнав, що Путін є перешкодою для того, щоб домогтися припинення вогню.

"Але, я думаю, що в цей момент Глобальний Південь і Китай скажуть йому, що ці конфлікти завдають такої великої шкоди Глобальному Півдню з погляду цін на продовольство, енергію тощо, що доведеться прийняти таку угоду. На мій погляд, це найкраще, чого ви можете реально досягти просто зараз", - підсумував Рубіні.

Він наголосив, що навіть якщо буде припинення вогню, то це однаково означає, що Путін програв війну, оскільки він думав, що за два тижні візьме Україну й поставить маріонетковий уряд, а за весь час зміг збільшити контрольовану територію з 14% до 18%, не досягнувши поставлених цілей.

"Україна ніколи не буде частиною Росії, вона буде частиною Європи і НАТО. І те, скільки це коштує Росії, - це жах, катастрофа", - заявив економіст.

На його думку, економічні втрати РФ зараз і в майбутньому можуть призвести до колапсу режиму, і, можливо, новий режим готовий буде обговорювати з Україною територіальні питання.

Заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький заявив, що припинення вогню - це те, чого хоче Путін, можливо, не сьогодні, але це буде приклад його союзникам, що можна поставити під сумнів міжнародний порядок, розпочати агресію й забирати землю, порушуючи територіальну цілісність.

"Ми не бачимо можливостей для будь-яких дискусій із режимом Путіна", - наголосив Точицький.

 

Теги: #війна #сценарії

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