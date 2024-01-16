Політика

18:02 16.01.2024

Орбан не проти фіндопомоги ЄС Україні, але проти того, щоб виділяти EUR50 млрд на 4 роки вперед - ЗМІ

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Орбан не проти фіндопомоги ЄС Україні, але проти того, щоб виділяти EUR50 млрд на 4 роки вперед - ЗМІ

Угорщина виступила проти спроб оновити бюджет Європейського Союзу, щоб спрямувати EUR50 млрд Києву і надати більше грошей для інших завдань, таких як управління міграцією, пише агентство Reuters.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на пресконференції у вівторок заявив, що ЄС має допомогти Україні в її боротьбі з вторгненням РФ, але не відволікаючи ресурси з бюджету блоку.

"Якщо ми хочемо допомогти Україні, що, я думаю, нам потрібно зробити, ми маємо робити це таким чином, щоб не завдати шкоди бюджету ЄС... Віддати EUR50 мільярдів з бюджету ЄС на чотири роки наперед - це порушення суверенітету і національних інтересів ЄС. Ми навіть не знаємо, що буде через квартал", - сказав він.

Орбан заявив, що будь-які фінансові кошти для України мають бути відокремлені від бюджету ЄС, і що пропозиція Угорщини про створення такого механізму заснована на розподілі допомоги на основі валового національного доходу.

Як повідомляє "Європейська правда" у вівторок, словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо після зустрічі з Орбаном у Будапешті заявив, що підтримує його "законну" боротьбу проти змін до бюджету ЄС для виділення Україні EUR50 млрд допомоги, і що навіть у разі виділення цих коштів "за два-три роки" нічого не зміниться на лінії фронту, але загине більше солдатів з обох сторін.

"Україні потрібно допомагати, але я б стверджував, що допомога їй надається у спосіб, який не має жодного ефекту. Ми наразі платимо EUR1,5 мільярда на місяць від ЄС. Ми накладаємо на росіян санкції... Як довго це має тривати?" - заявив Фіцо.

Як повідомлялося, у Брюсселі 1 лютого відбудеться позачергова Європейська рада, головним питанням якої буде перегляд бюджету ЄС на 2024-2027 роки з урахуванням включення до нього макрофінансової допомоги Україні на EUR50 млрд. Такий загальний бюджет фонду запропонувала Єврокомісія: EUR17 млрд у вигляді грантів і EUR33 млрд у вигляді кредитів.

 

Теги: #орбан #угорщина

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