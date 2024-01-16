Зеленський і фон дер Ляєн обговорили початок скринінгу українського законодавства

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у межах Всесвітнього економічного форуму в Давосі, повідомляє пресслужба глави держави.

"Глава української держави та голова Європейської комісії домовилися про початок скринінгу українського законодавства, що є черговим кроком на шляху до відкриття перемовин щодо членства України в Євросоюзі", - зазначається в повідомленні.

Співрозмовники обговорили ключові пріоритети порядку денного відносин між Україною та ЄС на найближчу перспективу, насамперед у контексті наближення України до фактичного початку переговорного процесу щодо вступу до ЄС.

Окрему увагу сторони приділили важливості розблокування рішення про надання нашій країні EUR50 млрд допомоги ЄС на позачерговому засіданні Європейської ради, яке відбудеться 1 лютого 2024 року. Зеленський висловив сподівання на досягнення консенсусу в цьому питанні.