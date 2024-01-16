Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Люксембургу фінансову допомогу Україні

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Люксембургу Люк Фріден провели зустріч у Давосі, під час якої вони обговорили фінансову допомогу Україні, арешт заморожених активів РФ і подальшу співпрацю.

"Я зустрівся з прем'єр-міністром Люком Фріденом і подякував Люксембургу за підтримку, зокрема за шлях України до ЄС і рішення про схвалення кредиту для України в розмірі EUR50 мільярдів", - написав Зеленський у соцмережі Х у вівторок.

Президент також додав, що "поінформував про ситуацію на полі бою і про першочергові потреби України в обороні". Сторони обговорили подальшу співпрацю, зокрема фінансову допомогу Україні, арешт заморожених активів РФ та українську Формулу миру.

"Ми відзначили успішне проведення четвертої зустрічі радників з Формули миру в Давосі. Я запросив Люксембург зробити свій внесок у підготовку до Глобального саміту миру", - підсумував Зеленський.