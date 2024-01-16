Політика

14:59 16.01.2024

Зеленський обговорив із Блінкеном подальшу оборонну співпрацю між Україною та США

2 хв читати
Зеленський обговорив із Блінкеном подальшу оборонну співпрацю між Україною та США

Президент України Володимир Зеленський у Давосі провів зустріч із державним секретарем США Ентоні Блінкеном, під час якої було обговорено подальшу двосторонню співпрацю між державами в оборонній сфері.

"Змістовна зустріч із держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Обговорили подальшу оборонну співпрацю між Україною та Сполученими Штатами. Протиповітряна оборона та далекобійні спроможності є особливо важливими для нашої держави", - написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

Глава Української держави подякував президенту США Джо Байдену, Конгресу й усьому американському народу за незмінну та потужну допомогу Україні.

Як повідомляє пресслужба президента, у зустрічі також узяла участь спеціальний представник США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер.

Сторони обговорили початок підготовки до Глобального саміту миру та ювілейного саміту НАТО, який відбудеться у США, а також питання залучення міжнародних інвестицій в Україну, зокрема в оборонне виробництво.

"Співрозмовники зазначили, що метою співпраці має стати збільшення самодостатності України та зниження рівня залежності від міжнародної оборонної та фінансової допомоги", - йдеться в повідомленні.

Під час розмови Зеленський поінформував Блінкена про ситуацію на фронті, а також про пріоритетні завдання ЗСУ на 2024 рік і потреби для їх виконання.

Сторони також відзначили важливість роботи над двостороннім документом у межах Спільної декларації G7, ухваленої на саміті НАТО у Вільнюсі минулого року.

Водночас Блінкен пообіцяв зберегти підтримку України з боку США, оскільки переговори в Конгресі щодо затвердження пакета допомоги зайшли в глухий кут.

"Ми сповнені рішучості зберегти нашу підтримку Україні й дуже тісно співпрацюємо з Конгресом. Я знаю, що наші європейські колеги зроблять те саме", - заявив він, повідомляє Le Monde.

 

 

Теги: #давос #блінкен #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:10 16.01.2024
Путін, його діти та онуки не відпочиватимуть спокійно ні в цьому світі, ні в іншому - Зеленський

Путін, його діти та онуки не відпочиватимуть спокійно ні в цьому світі, ні в іншому - Зеленський

15:57 16.01.2024
Зеленський і фон дер Ляєн обговорили початок скринінгу українського законодавства

Зеленський і фон дер Ляєн обговорили початок скринінгу українського законодавства

15:56 16.01.2024
Краще покласти край військовій стратегії Путіна зараз - виступ Зеленського в Давосі

Краще покласти край військовій стратегії Путіна зараз - виступ Зеленського в Давосі

15:53 16.01.2024
Заклики "не ескалувати ситуацію" коштували життів українських захисників - Зеленський у Давосі

Заклики "не ескалувати ситуацію" коштували життів українських захисників - Зеленський у Давосі

15:04 16.01.2024
Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Люксембургу фінансову допомогу Україні

Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Люксембургу фінансову допомогу Україні

14:15 16.01.2024
Єрмак у Давосі обговорив із Салліваном оборонні потреби України

Єрмак у Давосі обговорив із Салліваном оборонні потреби України

13:53 16.01.2024
Столтенберг - Зеленському в Давосі: Україна ближче до НАТО, ніж будь-коли

Столтенберг - Зеленському в Давосі: Україна ближче до НАТО, ніж будь-коли

13:43 16.01.2024
Зеленський узяв участь у зустрічі "Керівники великого бізнесу - Україні" в Давосі

Зеленський узяв участь у зустрічі "Керівники великого бізнесу - Україні" в Давосі

13:32 16.01.2024
Президентка Єврокомісії: Україна може перемогти у війні, ми маємо продовжувати розширювати можливості опору українців

Президентка Єврокомісії: Україна може перемогти у війні, ми маємо продовжувати розширювати можливості опору українців

10:53 16.01.2024
Зеленський зустрівся зі Столтенбергом у Давосі

Зеленський зустрівся зі Столтенбергом у Давосі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ізраїль уперше взяв участь в обговоренні Формули миру Зеленського - посол

Зеленський і фон дер Ляєн обговорили початок скринінгу українського законодавства

Президентка Єврокомісії: Україна може перемогти у війні, ми маємо продовжувати розширювати можливості опору українців

Лідери Європарламенту закликали лідерів ЄС забезпечити Україні стабільну та надійну довгострокову підтримку - спільна заява

Швейцарія має намір виділити 1,5 млрд франків на відновлення України у 2025-2028 рр. - президентка

ОСТАННЄ

Ізраїль уперше взяв участь в обговоренні Формули миру Зеленського - посол

Разумков запропонував ДБР відкрити справу проти Стефанчука через відмову вносити до порядку денного відкликання Безуглої з посади заступниці голови комітету з нацоборони

Лідери Європарламенту закликали лідерів ЄС забезпечити Україні стабільну та надійну довгострокову підтримку - спільна заява

Естонія перестане фінансувати російськомовну освіту

Президент Південної Кореї обіцяє Пхеньяну більш жорстке покарання в разі провокації - ЗМІ

Швейцарія має намір виділити 1,5 млрд франків на відновлення України у 2025-2028 рр. - президентка

Зеленський зустрівся в Берні з депутатами парламенту Швейцарії

Кулеба: Варто уже замислитися про українсько-польський альянс у рамках ЄС

Фон дер Ляєн у Давосі зустрінеться із Зеленським

Бербок: Берлін не припинить роботу, поки заручники ХАМАС не повернуться додому

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА