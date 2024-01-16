Зеленський обговорив із Блінкеном подальшу оборонну співпрацю між Україною та США

Президент України Володимир Зеленський у Давосі провів зустріч із державним секретарем США Ентоні Блінкеном, під час якої було обговорено подальшу двосторонню співпрацю між державами в оборонній сфері.

"Змістовна зустріч із держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Обговорили подальшу оборонну співпрацю між Україною та Сполученими Штатами. Протиповітряна оборона та далекобійні спроможності є особливо важливими для нашої держави", - написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

Глава Української держави подякував президенту США Джо Байдену, Конгресу й усьому американському народу за незмінну та потужну допомогу Україні.

Як повідомляє пресслужба президента, у зустрічі також узяла участь спеціальний представник США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер.

Сторони обговорили початок підготовки до Глобального саміту миру та ювілейного саміту НАТО, який відбудеться у США, а також питання залучення міжнародних інвестицій в Україну, зокрема в оборонне виробництво.

"Співрозмовники зазначили, що метою співпраці має стати збільшення самодостатності України та зниження рівня залежності від міжнародної оборонної та фінансової допомоги", - йдеться в повідомленні.

Під час розмови Зеленський поінформував Блінкена про ситуацію на фронті, а також про пріоритетні завдання ЗСУ на 2024 рік і потреби для їх виконання.

Сторони також відзначили важливість роботи над двостороннім документом у межах Спільної декларації G7, ухваленої на саміті НАТО у Вільнюсі минулого року.

Водночас Блінкен пообіцяв зберегти підтримку України з боку США, оскільки переговори в Конгресі щодо затвердження пакета допомоги зайшли в глухий кут.

"Ми сповнені рішучості зберегти нашу підтримку Україні й дуже тісно співпрацюємо з Конгресом. Я знаю, що наші європейські колеги зроблять те саме", - заявив він, повідомляє Le Monde.