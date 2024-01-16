Політика

10:53 16.01.2024

Зеленський зустрівся зі Столтенбергом у Давосі

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Зеленський зустрівся зі Столтенбергом у Давосі

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Давосі, повідомляє пресслужба глави держави.

"Володимир Зеленський і Єнс Столтенберг обговорили ситуацію на полі бою. Президент поінформував про масовані російські обстріли українських міст і громад, які відбулися останнім часом. Глава держави наголосив на важливості подальшого посилення української системи протиповітряної оборони", - зазначається в повідомленні.

Сторони також обговорили інші оборонні потреби України.

Було наголошено на важливості підписання двосторонньої Угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Великою Британією в межах Спільної декларації G7, ухваленої на попередньому саміті НАТО у Вільнюсі.

Президент розповів про продовження роботи над аналогічними документами з іншими партнерами й наголосив на важливості невідкладного підписання таких угод, які діятимуть до вступу України в НАТО.

Зеленський і Столтенберг обговорили підготовку наступного саміту Північноатлантичного союзу у Вашингтоні. Глава держави наголосив, що Україна очікує ухвалення рішень, які наблизять її членство до НАТО.

Президент подякував Столтенбергу за стійку підтримку з боку альянсу в захисті від російського вторгнення.

Теги: #давос #столтенберг #зеленський

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