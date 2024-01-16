Президент Південної Кореї обіцяє Пхеньяну більш жорстке покарання в разі провокації - ЗМІ

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль пообіцяв багаторазово жорсткіше покарати КНДР у разі провокації з боку Пхеньяна, повідомляє у вівторок інформаційне агентство "Ренхап".

"Нинішній уряд Республіки Корея відрізняється від будь-якого попереднього уряду. Наші збройні сили мають переважний потенціал реагування. Якщо Північна Корея спровокує нас, ми покараємо їх у кілька разів жорсткіше", - наводить агентство заяву Юн Сок Йоля, зроблену під час засідання кабінету міністрів.

Президент Південної Кореї закликав народ та уряд об'єднатися, щоб "перемогти" оманливу тактику і пропаганду північнокорейського режиму.

За його словами, визначення Північною Кореєю відносин між Півднем і Північчю як відносин між "ворожими" державами рівнозначне визнанню природи режиму як "антинаціональної та антиісторичної".

При цьому Юн Сок Йоль закликав прийняти північнокорейський народ.

"Північнокорейський народ - один народ із нами, який має ті самі, що й ми, права користуватися свободою, правами людини і процвітанням", - сказав він.

Як повідомлялося, раніше лідер КНДР Кім Чен Ин закликав внести зміни до конституції країни, позначивши Південну Корею "ворожою країною номер один", а також закріпити завдання "повної окупації" Півдня в разі війни.

"У разі війни на Корейському півострові важливо враховувати питання повної окупації, придушення, зміни Південної Кореї і включення її до складу республіки (КНДР - ІФ-У)", - заявив Кім Чен Ин.

Він зазначив, що Південна Корея має розглядатися в конституції КНДР як "ворожа країна номер один і незмінний головний ворог".

Як уточнює радіостанція КНДР "Голос Кореї", у понеділок у Пхеньяні відбулася десята сесія Верховних народних зборів КНДР чотирнадцятого скликання, де Кім Чен Ин виступив із програмною політичною промовою "Про чергові завдання у справі процвітання та розвитку республіки і поліпшення добробуту народу".

Крім того, згідно з повідомленням ЦТАК, на сесії, що відбулася, Пхеньян ухвалив рішення скасувати відомства, що відповідають за міжкорейські справи.