Політика

19:19 15.01.2024

Швейцарія має намір виділити 1,5 млрд франків на відновлення України у 2025-2028 рр. - президентка

2 хв читати
Швейцарія має намір виділити 1,5 млрд франків на відновлення України у 2025-2028 рр. - президентка

Швейцарія планує виділити 1,5 млрд франків на відновлення України на період із 2025-го до 2028 року в межах стратегії з міжнародної співпраці, заявила президентка Швейцарської Конфедерації Віола Амгерд.

"Швейцарія робить великий фокус на відновленні... Політичним компасом відновлення служать принципи, закладені на конференції в Лугано. На підтримку України Швейцарія запланувала на період із 2025-го до 2028 року 1,5 млрд франків у межах стратегії з міжнародної співпраці", - заявила Амгерд на пресконференції з президентом України у Швейцарії в понеділок.

Вона також зазначила, що обговорила із Зеленським питання гуманітарного розмінування в Україні та продовольчу безпеку, пов'язану з обмеженням вивозу зерна і продуктів харчування Чорним морем через російську агресію.

"Якщо в такій великій країні-експортері, як Україна, збиратимуть менше врожаю, продуктів харчування, то це матиме великі негативні наслідки. З огляду на це ми обговорювали зусилля ООН, спрямовані на полегшення безперешкодного вивезення продуктів харчування та добрив з України через Чорне море. Рішення Росії не продовжувати зернову ініціативу становить загрозу для продовольчої безпеки в усьому світі", - заявила Амгерд.

У свою чергу президент України, відповідаючи на запитання, на відновлення яких об'єктів буде спрямовано швейцарські кошти, зазначив, що Україна потребує зміцнення енергосистеми та будівництва бомбосховищ.

"Ви знаєте, що багато представників уряду Швейцарії були (в Україні - ІФ-У) неодноразово. Вони бачили, що тисячі шкіл України, українські дітлахи під постійним ризиком ракетних ударів, застосування балістики, застосування іранських дронів. І тому питання бомбосховища, питання безпеки для дітей дуже актуальні", - сказав він.

Він також нагадав, що "Україна пережила кілька блекаутів, і це було дуже складно, але цієї зими ми міцніші, і це треба зміцнювати".

"Має бути децентралізована енергосистема, і вона має бути в безпеці. Так само як і водопостачання", - резюмував президент.

Теги: #фінансування #швейцарія #відновлення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:34 15.01.2024
Зеленський обговорив із президенткою Швейцарії долю заморожених російських активів

Зеленський обговорив із президенткою Швейцарії долю заморожених російських активів

19:04 15.01.2024
Саміт щодо Формули миру може відбутися у Швейцарії

Саміт щодо Формули миру може відбутися у Швейцарії

18:39 15.01.2024
На Київщині вже відновили понад третину пошкоджених об'єктів унаслідок атаки 2 січня - голова ОВА

На Київщині вже відновили понад третину пошкоджених об'єктів унаслідок атаки 2 січня - голова ОВА

18:19 15.01.2024
Зеленський зустрівся в Берні з депутатами парламенту Швейцарії

Зеленський зустрівся в Берні з депутатами парламенту Швейцарії

13:58 15.01.2024
Зеленський розпочав робочий візит до Швейцарії

Зеленський розпочав робочий візит до Швейцарії

21:16 14.01.2024
Зустріч щодо Формули миру в Давосі підтверджує, що світовий порядок, який ґрунтується на правилах, має бути відновлений

Зустріч щодо Формули миру в Давосі підтверджує, що світовий порядок, який ґрунтується на правилах, має бути відновлений

20:38 14.01.2024
Зеленський у понеділок вирушить до Швейцарії

Зеленський у понеділок вирушить до Швейцарії

07:25 14.01.2024
Лідери Конгресу США погодили законопроєкт про тимчасове фінансування

Лідери Конгресу США погодили законопроєкт про тимчасове фінансування

19:22 13.01.2024
Шмигаль під час зустрічі з главою МЗС Франції запросив французькі компанії активніше брати участь у проєктах відновлення України

Шмигаль під час зустрічі з главою МЗС Франції запросив французькі компанії активніше брати участь у проєктах відновлення України

13:11 13.01.2024
У Шостці почалося відновлення теплопостачання після ракетного удару

У Шостці почалося відновлення теплопостачання після ракетного удару

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кулеба: Варто уже замислитися про українсько-польський альянс у рамках ЄС

Зустріч щодо Формули миру в Давосі підтверджує, що світовий порядок, який ґрунтується на правилах, має бути відновлений

Представник ЄС за підсумками зустрічі в Давосі щодо Формули миру Зеленського: ЄС підтвердив прихильність плану і зобов'язання підтримувати Україну

Учасники зустрічі радників глав держав щодо Формули миру єдині в принципах Статуту ООН - Єрмак

Україна почала переговори з Румунією щодо угоди про гарантії безпеки

ОСТАННЄ

Кулеба: Варто уже замислитися про українсько-польський альянс у рамках ЄС

Фон дер Ляєн у Давосі зустрінеться із Зеленським

Бербок: Берлін не припинить роботу, поки заручники ХАМАС не повернуться додому

Німеччина та Франція мають багато спільної роботи з підтримки України та інших питань

Представник ЄС за підсумками зустрічі в Давосі щодо Формули миру Зеленського: ЄС підтвердив прихильність плану і зобов'язання підтримувати Україну

Україна з партнерами не обговорювали територіальні компроміси - Єрмак

Вихід на кордони України залишається стратегічною метою - Умєров

Учасники зустрічі радників глав держав щодо Формули миру єдині в принципах Статуту ООН - Єрмак

Україна почала переговори з Румунією щодо угоди про гарантії безпеки

Зеленський: Продовжимо працювати з міжнародними партнерами для посилення нашої безпеки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА