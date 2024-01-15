Швейцарія має намір виділити 1,5 млрд франків на відновлення України у 2025-2028 рр. - президентка

Швейцарія планує виділити 1,5 млрд франків на відновлення України на період із 2025-го до 2028 року в межах стратегії з міжнародної співпраці, заявила президентка Швейцарської Конфедерації Віола Амгерд.

"Швейцарія робить великий фокус на відновленні... Політичним компасом відновлення служать принципи, закладені на конференції в Лугано. На підтримку України Швейцарія запланувала на період із 2025-го до 2028 року 1,5 млрд франків у межах стратегії з міжнародної співпраці", - заявила Амгерд на пресконференції з президентом України у Швейцарії в понеділок.

Вона також зазначила, що обговорила із Зеленським питання гуманітарного розмінування в Україні та продовольчу безпеку, пов'язану з обмеженням вивозу зерна і продуктів харчування Чорним морем через російську агресію.

"Якщо в такій великій країні-експортері, як Україна, збиратимуть менше врожаю, продуктів харчування, то це матиме великі негативні наслідки. З огляду на це ми обговорювали зусилля ООН, спрямовані на полегшення безперешкодного вивезення продуктів харчування та добрив з України через Чорне море. Рішення Росії не продовжувати зернову ініціативу становить загрозу для продовольчої безпеки в усьому світі", - заявила Амгерд.

У свою чергу президент України, відповідаючи на запитання, на відновлення яких об'єктів буде спрямовано швейцарські кошти, зазначив, що Україна потребує зміцнення енергосистеми та будівництва бомбосховищ.

"Ви знаєте, що багато представників уряду Швейцарії були (в Україні - ІФ-У) неодноразово. Вони бачили, що тисячі шкіл України, українські дітлахи під постійним ризиком ракетних ударів, застосування балістики, застосування іранських дронів. І тому питання бомбосховища, питання безпеки для дітей дуже актуальні", - сказав він.

Він також нагадав, що "Україна пережила кілька блекаутів, і це було дуже складно, але цієї зими ми міцніші, і це треба зміцнювати".

"Має бути децентралізована енергосистема, і вона має бути в безпеці. Так само як і водопостачання", - резюмував президент.