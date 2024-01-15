Зеленський зустрівся в Берні з депутатами парламенту Швейцарії

Президент України Володимир Зеленський провів у Берні зустріч із головою Національної ради Федеральних зборів Швейцарії Еріком Нуссбаумером і головою Ради кантонів Євою Герцог, а також із головами партій і фракцій Федеральних зборів Швейцарії.

"Співрозмовники докладно обговорили підтримку з боку Швейцарії Української формули миру та подальші кроки щодо її імплементації. Президент поінформував швейцарських парламентарів про ситуацію на полі бою та відзначив важливість зусиль держав-партнерів задля захисту нашої країни", - повідомила в понеділок пресслужба Офісу президента України.

"Глава держави наголосив на важливості участі Швейцарії у спеціальному міжнародному трибуналі щодо злочину агресії Росії. Він також порушив питання щодо визнання Федеральними зборами Швейцарії Голодомору 1932–1933 років геноцидом українців", - ідеться в повідомленні.