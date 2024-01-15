Фон дер Ляєн у Давосі зустрінеться із Зеленським

Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн у рамках участі у Всесвітньому економічному форумі, що відбувається в Давосі, зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Відповідне оголошення в понеділок у Брюсселі зробив представник Європейської Комісії Ерік Мамер.

"Президент прибуде на Економічний форум у Давосі сьогодні, вона буде там завтра і повернеться в середу, до пленарного засідання Європейського парламенту, в якому вона візьме участь (у Страсбурзі). Там у неї буде низка зустрічей і заходів. Завтра близько 11 ранку вона виступить із промовою, після чого у президента буде низка двосторонніх зустрічей, зокрема з президентом Зеленським", - сказав Мамер.

Також президент Єврокомісії зустрінеться з держсекретарем США Ентоні Блінкеном та іншими.

Мамер зазначив, що через об'єктивні причини не може назвати конкретний час зустрічі.