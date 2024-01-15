Політика

14:17 15.01.2024

Фон дер Ляєн у Давосі зустрінеться із Зеленським

1 хв читати
Фон дер Ляєн у Давосі зустрінеться із Зеленським

Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн у рамках участі у Всесвітньому економічному форумі, що відбувається в Давосі, зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Відповідне оголошення в понеділок у Брюсселі зробив представник Європейської Комісії Ерік Мамер.

"Президент прибуде на Економічний форум у Давосі сьогодні, вона буде там завтра і повернеться в середу, до пленарного засідання Європейського парламенту, в якому вона візьме участь (у Страсбурзі). Там у неї буде низка зустрічей і заходів. Завтра близько 11 ранку вона виступить із промовою, після чого у президента буде низка двосторонніх зустрічей, зокрема з президентом Зеленським", - сказав Мамер.

Також президент Єврокомісії зустрінеться з держсекретарем США Ентоні Блінкеном та іншими.

Мамер зазначив, що через об'єктивні причини не може назвати конкретний час зустрічі.

Теги: #зеленський #урсула_ляєн

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:58 15.01.2024
Зеленський розпочав робочий візит до Швейцарії

Зеленський розпочав робочий візит до Швейцарії

21:16 14.01.2024
Зустріч щодо Формули миру в Давосі підтверджує, що світовий порядок, який ґрунтується на правилах, має бути відновлений

Зустріч щодо Формули миру в Давосі підтверджує, що світовий порядок, який ґрунтується на правилах, має бути відновлений

20:38 14.01.2024
Зеленський у понеділок вирушить до Швейцарії

Зеленський у понеділок вирушить до Швейцарії

12:59 14.01.2024
Зеленський: Продовжимо працювати з міжнародними партнерами для посилення нашої безпеки

Зеленський: Продовжимо працювати з міжнародними партнерами для посилення нашої безпеки

19:30 13.01.2024
Зеленський зустрівся в Києві з новим міністром закордонних справ Франції

Зеленський зустрівся в Києві з новим міністром закордонних справ Франції

15:44 13.01.2024
Зеленський виступить у Давосі 16 січня

Зеленський виступить у Давосі 16 січня

21:04 12.01.2024
Зеленський після зустрічі з Пріцкер: Цей візит є потужним сигналом міцної підтримки України

Зеленський після зустрічі з Пріцкер: Цей візит є потужним сигналом міцної підтримки України

11:09 12.01.2024
Зеленський обговорив підготовку до зустрічі щодо Формули миру з президенткою Швейцарії

Зеленський обговорив підготовку до зустрічі щодо Формули миру з президенткою Швейцарії

21:50 11.01.2024
Понад 70% американської допомоги Україні залишилися в США - Зеленський

Понад 70% американської допомоги Україні залишилися в США - Зеленський

16:41 11.01.2024
Зеленський прибув із візитом до Латвії

Зеленський прибув із візитом до Латвії

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зустріч щодо Формули миру в Давосі підтверджує, що світовий порядок, який ґрунтується на правилах, має бути відновлений

Представник ЄС за підсумками зустрічі в Давосі щодо Формули миру Зеленського: ЄС підтвердив прихильність плану і зобов'язання підтримувати Україну

Учасники зустрічі радників глав держав щодо Формули миру єдині в принципах Статуту ООН - Єрмак

Україна почала переговори з Румунією щодо угоди про гарантії безпеки

Туск найближчими днями планує прибути з візитом до Києва

ОСТАННЄ

Бербок: Берлін не припинить роботу, поки заручники ХАМАС не повернуться додому

Німеччина та Франція мають багато спільної роботи з підтримки України та інших питань

Представник ЄС за підсумками зустрічі в Давосі щодо Формули миру Зеленського: ЄС підтвердив прихильність плану і зобов'язання підтримувати Україну

Україна з партнерами не обговорювали територіальні компроміси - Єрмак

Вихід на кордони України залишається стратегічною метою - Умєров

Учасники зустрічі радників глав держав щодо Формули миру єдині в принципах Статуту ООН - Єрмак

Україна почала переговори з Румунією щодо угоди про гарантії безпеки

Глава МЗС Франції продовжить обговорення української теми в Берліні та Варшаві - ЗМІ

Нетаньягу підтвердив намір домогтися закриття кордону між Сектором Гази і Єгиптом

Туск найближчими днями планує прибути з візитом до Києва

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА