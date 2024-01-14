Німеччина та Франція мають багато спільної роботи з підтримки України та інших питань

Міністри закордонних справ Німеччини Анналена Бербок та Франція Стефан Сежурн мають багато спільної роботи щодо підтримки України, а також деескалацію конфлікту на Близькому Сході та інших питань.

"Франко-німецька пара важлива як ніколи. Дякую, Анналено Бербок, за теплий прийом у Берліні. Європейський суверенітет, підтримка України, деескалація на Близькому Сході, феміністська дипломатія: нам належить так багато зробити разом!", - написав Сежурне в соцмережі Х за підсумками спільної з Бербок прес-конференції.