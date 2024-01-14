Україна з партнерами не обговорювали територіальні компроміси - Єрмак

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що в переговорах із партнерами ніколи не обговорювали територіальних компромісів.

"Я брав участь практично у всіх зустрічах на високому рівні, зокрема лідерському. Я ніколи не чув, щоб хтось із наших партнерів, наших друзів обговорював із нами якийсь компроміс, який, як вони точно знають, для нас є неприйнятним, зокрема і з питань Криму", - сказав він у неділю на брифінгу в Давосі.

Зі свого боку, міністр оборони України Рустем Умєров сказав, що "якби 10 років тому не закрили очі на те, що сталося в Криму, у нас не було б Донбасу. У нас би не було повномасштабного вторгнення".