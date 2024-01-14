Політика

20:14 14.01.2024

Вихід на кордони України залишається стратегічною метою - Умєров

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Вихід на кордони України залишається стратегічною метою - Умєров

Вихід на кордони 1991 року залишається стратегічним завданням України, сказав на брифінгу в Давосі в неділю міністр оборони України Рустем Умєров.

"Я б лише уточнив, що стратегічна мета України - дістатися до кордону 1991 року. Військові цілі можуть бути різними. Якщо росіяни продовжать чинити тиск, якщо вони й далі будуть не зачеплені санкціями, вони будуть купувати нафту і газ, будуть купувати сталь і метали, будуть купувати хімікати і мінерали, і всі матеріали з них будуть купувати, це зажадає від нас більше ресурсів", - сказав він.

"Ми боротимемося доти, доки не досягнемо стратегічної мети і для цього нам потрібна партнерська підтримка", - наголосив він.

 

 

Теги: #мета #кордони

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